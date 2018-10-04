Четверг, 4 Октября 2018 20:01

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 4 по 6 октября с рабочим визитом посетит Францию. В Париже премьер Армении будет присутствовать на церемонии прощания с легендарным шансонье Шарлем Азнавуром. Как сообщил Пашинян на своей страничке в Facebook, в день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур.

На официальном сайте правительства обнародован состав армянской делегации на похоронах великого шансонье. Делегация вылетает вечером 4 октября и возвратится 6 октября. В составе делегации, помимо самого премьера, министры иностранных дел и культуры, посол Армении во Франции, советник президента, помощник и пресс-секретарь премьер-министра, замначальника управления по связям с общественностью аппарата правительства, главный специалист того же управления, специалисты по протоколу, телеоператоры, телохранители.

Отметим, что официальная панихида по Шарлю Азнавуру состоится в Париже 5 октября. А похороны великого шансонье состоятся 6 октября. Как стало известно ранее, Азнавур будет похоронен в семейном склепе в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин).

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет в своем доме на юго-востоке Франции. С 2009 года артист был Послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб- квартире ООН.