Четверг, 4 Октября 2018 20:00

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Артак Зейналян сегодня принял посла США в РА Ричарда Миллса в связи с завершением последним дипмиссии в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба армянского Минюста, Артак Зейналян поблагодарил американского дипломата за эффективную работу в период пребывания на посту посла. Министр высоко оценил вклад Миллса в развитие многопрофильного сотрудничества РА и США. Он также выразил надежду на то, что Ричард Миллс покидает Армению с хорошими впечатлениями.

Посол, в свою очередь, отметил, что для него большая честь быть послом США в Армении. Он высоко оценил сотрудничество между американским диппредставительством и Министерством юстиции. Миллс отметил важность реализации сегодняших приоритетов Минюста, в частности, с точки зрения борьбы с коррупцией, выразив готовность Посольства США продолжать сотрудничество в этом направлении.