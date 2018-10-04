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АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна председатель Государственного комитета лесного хозяйства Министерства охраны природы Микаэл Манукян освобожден от должности. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.
Микаэл Манукян накануне подал заявление об увольнении с должности. Он во время внеочередных выборов Совета старейшин Еревана возглавлял избирательный список партии АРФ <Дашнакцутюн>.
Решениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, также освобождены от должности вице-губернатор Тавушской области Вардан Алексанян и вице-губернатор Араратской области Айрапет Бабаян.
Сегодня ранее, Правительство Армении на заседании освободило от занимаемых должностей всех губернаторов, представлявших партии "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". В ночь на 3 октября президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера Никола Пашиняна подписал указы об увольнении шести министров, которые представляли в правительстве эти две партии.
|Тигран Балаян назначен послом Армении в Нидерландах
|Молодой человек попытался заработать на приватном видео
|День похорон Шарля Азнавура 6 октября будет объявлен в Армении днем траура
|Министр юстиции Армении принял посла США в связи с завершением последним своей дипмиссии в РА
|Освобожден от должности глава Госкомитета лесного хозяйства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключених 5 октбр
|Министерство транспорта, связи и ИТ Армении возглавит член правления партии "Гражданский договор" Акоп Аршакян
|Полковник Гарик Гукасян возглавил столичную полицию
|При поддержке Beeline и Союза работодателей школьники будут изучать технологию использования солнечной энергии
|Суд общей юрисдикции Еревана возвратил иск Седрака Кочаряна против Артура Ванецяна
|ЦИК приняла самоотвод ряда членов ереванского Совета Старейшин от ППА и блока "Луйс"
|Новым Председателем Союза Банков Армении избран гендиректор Америабанка Артак Анесян
|Президент Армении удостоился премии имени Джона Эдвина Мроза
|Варужан Аветисян: Вопрос об изменении меры пресечения в отношении Биляна, Манукяна и Барсегяна давно созрел и это требование всей нации
|Демократическая партия Армении считает решение Никола Пашиняна об отставке преждевременным
|Арам I обеспокоен последними событиями в Армении
|Феликс Цолакян принял предложение возглавить Министерство чрезвычайных ситуаций Армении
|Пашинян в Париже примет участие в похоронах Азнавура
|Главный советник премьера: инвесторы не связывают своих ожиданий с выборами в Армении
|Председатель Комитета госдоходов Армении, как экономист, выступает "за" проведение внеочередных парламентских выборов в сжатые сроки
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|В связи с оскорблениями граждан на территории Национального Собрания 5 человек доставлены в Полицию
|Армянский аналитик: Несмотря на новую политическую реальность, отсутствие какой- либо реальной и конструктивной оппозиции в парламенте повредит стране
|Валерий Осипян не видит необходимости в пересмотре закона "О Полиции"
|Филиал “Москва” Банка ВТБ (Армения) действует по новому адресу
|Правительство РА отправило в отставку губернаторов, представлявших партии "Процветающая Армения" и АРФД
|Правительство Армении за закрытыми дверями обсуждает проект решения об объявлении амнистии
|Военные разведчики ОДКБ приступили к третьему этапу учения "Поиск-2018": ведение разведки в назначенных районах
|Дни проведения мероприятий в рамках 17-го саммита стран Франкофонии могут быть объявлены в Армении нерабочими
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
|Замгенпрокурора России Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета под Костромой
|Никол Пашинян: Заявление депутата Армена Ашотяна о том, что 2 октября в ходе митинга произошли инциденты и были повреждены машины не подтвердилось
|В Ереванском зоопарке закавказские бурые медведи загрызли самку
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го октября
|Посол России в Армении: Важно, что диалог между нашими странами идет на высшем уровне
|Америабанк и FMO подписали кредитный договор на 40 млн евро
|Дания завершила процедуру ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
|Ворота в парк перед Национальным Собранием Армении открылись без согласия спикера парламента
|Никол Пашинян: В своем вчерашнем решении, парламентские фракции вновь ошиблись
|Президент Армении и председатель фонда "Кaрнеги" обсудили перспективы сотрудничествa
|РПА: закон о регламенте НС преследует цель обеспечить работу парламента в случае форс-мажорных ситуаций
|Компании, занимающиеся техническим осмотром автомобилей, перечислили 311,4млн драмов на депозитный счет СК в счет частичного возмещения причиненного ущерба
|Пашинян: Череда политических сил, идущих на самоубийство в Армении, увеличивается
|Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников собеса Ахуряна
|Пашинян с трибуны парламента вновь пригрозил олигархам
|Пашинян подчеркнул категоричность позиции Армении по вопросу членства Азербайджана в ОДКБ
|Пашинян: Оперативной связи с Ильхамом Алиевым пока нет
|Политолог: Внеочередные выборы в парламент Армении с гигантской вероятностью состоятся и состоятся очень быстро
|Губернатор Арагацотнской области Армении от партии АРФ Дашнакцутюн оставляет свой пост
|Генеральный прокурор Армении с международными экспертами обсудил вопросы внедрения правосудия переходного периода
|Посол Франции: Верим, что Армения примет саммит Франкофонии
|Вопросы армяно-грузинского многостороннего сотрудничества обсудили министр обороны Армении и посол Грузии
|Республиканская партия Армении настаивает: будем готовы к внеочередным парламентским выборам весной 2019 года
|Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ
|Содокладчик по мониторингу ПАСЕ: Последние процессы в Армении показали низкий уровень общественного доверия к ним
|Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку
|Ворота Национального Собрания Армении открылись для граждан
|В Совбезе Армении подтвердили информацию о смерти отца Армена Григоряна
|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
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