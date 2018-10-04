Четверг, 4 Октября 2018 19:03

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в свзи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 5 октбр текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 66-82 на ул. Шоврон, собственные дома

44-82 на 4-ом переулке Дро, жилые дома 28, 28/1 на ул. Дро и

прилегающие абоненты (не влющиес жильцами), офис обслуживани

"Арабкир" комитетa государственных доходов Aрмении (пр. Комитаса

35/2) и прилегающие абоненты (не влющиес жильцами), жилые дома 112,

118 на ул. Авета Аветисна, жилые дома 18, 119-121 на ул. Амбардзумна,

жилой дом 11 на ул. Папазна и прилегающие абоненты (не влющиес

жильцами); жилой дом 20 на ул. Шинарарнери, жилые дома 16/1, 16/2,

16/3, 18, 20 на ул. Арзуманна, жилые дома 3, 41, 53/1, 8 в 1-ом

квартале, 1А, 51/3, 33/1 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 5/1,

47/1, 9, 11, 47/2 в кв. «Норашен», жилой дом 5/9 на ул. Мазманна, 1-а

улица Шаумна, жилые дома 2, 6, 4, 24 в 1-ом Араратском массиве, жилые

дома (общежити) 3Б и 3А на ул. Себасти и прилегающие абоненты (не

влющиес жильцами), жилой дом 111 и прилегающие абоненты (не влющиес

жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 8, 8А, 8Б и подъезды

1-5 жилого дома 47/1 на ул. Арцаха, жилой дом 34 на ул. Цатурна,

жилые дома 11, 13, 15, 19, 21 на проходе Атона, жилые дома 76, 78, 80

на ул. Димитров, жилой дом 1 на ул. Нар-Доса, жилые дома 2, 6 на ул.

Заварна, жилые дома 32/1, 37 на пр. Тиграна Меца, подъезд 4 жилого

дома 74 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 11 и собственные дома 13, 15,

70, 72 на переулке Тиграна Меца, собственный дом 6 и барак N 4 на ул.

Еркатгци, жилой дом 26 и собственные дома 13, 25 на пр. Аршакунца,

собственные дома на 1-ом переулке пр. Аршакунца, собственные дома 1,

3, 4-40, 24, 33- 43, 49А на 2-ом переулке пр. Аршакунца, собственные

дома 1-52 на 7-ой улице, 1-40 на 9-ой улице, 1-53 на 20-ой улице,

1-13 на 26-ой улице, 1-57 на 32-ой улице, 1-30 на 40-ой улице в

Ареше; жилой дом 1 на ул. Нар-Доса, жилые дома 2, 6 на ул. Заварна,

собственные дома 49, 101-107 (нечетные) на ул. Хоренаци, собственные

дома 62-68 (четные) на ул. Цхахотагорцнери, собственные дома 1-95 на

ул. Островского, подъезды 1- 5 жилого дома 47 на ул. Хоренаци,

подъезд 1 жилого дома 72 и собственные дома 58, 60 на ул. Хоренаци;

10:30-16:30 жилой дом 1 на ул. Бюзанда, собственные дома 52-80 на

ул. Фирдуса, собственные дома 15, 30, 34 на ул. Чайковского, жилые

дома 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на ул. Корюна,

собственные дома 1-4 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты

(не влющиес жильцами), жилые дома 16, 16а на пр. Аршакунца,

собственные дома 5-20 на ул. Брюсова и прилегающие абоненты (не

влющиес жильцами), жилые дома 26, 26а, 26б на ул. Абовна, жилые дома

31, 33, 35 на ул. Налбандна, жилые дома 21, 21а на пр. Сат-Нова и

прилегающие абоненты (не влющиес жильцами), жилые дома 27, 27а, 29,

29а на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не влющиес

жильцами);

11:00-15:00 ЗАО «Научный центр травматологии и ортопедии»,

собственные дома на улицах Норка 13, 17 и прилегающие абоненты (не

влющиес жильцами); жилой дом 6 на ул. Мара, жилые дома 7, 9, 11 на

ул. Микона, школа N166 и прилегающие абоненты (не влющиес жильцами) в

5-ом Норкском массиве; жилые дома 8, 13 на ул. Аветисна, жилые дома

28, 29, 30 на ул. Хоренаци, детский сад N 21 и прилегающие абоненты

(не влющиес жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 жилые дома 1-4 на 9-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилой дом 60 на пр. Баграмна, собственные дома на улицах

Неркин Чарбаха 1, 7, жилые дома 56/1, 58/1 на ул. Ширака, собственные

дома 2 на ул. Кармир Блур, 1 на ул. Ованнисна, 3 на ул. Марк-Варди и

прилегающие абоненты (не влющиес жильцами), жилые дома 54, 56а, 56/2,

58, 58а, 58/1 на ул. Мамиконнца и прилегающие абоненты (не влющиес

жильцами), собственные дома 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 14, 14/1, 54/1

в 4-ом переулке Грибоедова и прилегающие абоненты (не влющиес

жильцами), ООО «Эскулап» и «Лус Астх»;

в Армавирском марзе:

11:00-14:00 улицы 1, 2, 3, 6, 9 села Даштадем;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично улицы Чаренца, Исаакна, Спандарна, Ханджна,

Сероба Ахбюра и Шаумна в городе Арарат;

10:00-13:00 жилые дома 11, 11а, 21 поселка Воску корзман фабрика в

городе Арарат;

10:00-14:00 частично село Овташат;

10:00-16:00 частично село Зангакатун;

10:30-16:00 частично улица Самвела Акобяна в городе Арташат;

11:00-15:00 частично село Азатаван;

13:30-16:00 частично село Авшар;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Малишка, села Артаван, Сараван, Сараландж

и Угедзор, улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе и частично квартал

Чайкенди в городе Вайк; станции сотовых операторов «Г-Телеком», «Веон

Армени», «Юком», абонент (не влющийс жильцом) «Лидиан Армени» в

городе Вайк;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично село Балаовит; частично квартал «Багреванд» в

Джрвеже;

11:00-14:00 села Балаовит, Гетаргел, воинска часть Балаовита, завод

железобетонных конструкций Балаовита, газозаправочна станци «Мульти

газ», ресторан «Оджах», каменный цех, консервный завод, здание

военной полиции, административное здание водного хозйства, станции

сотовых операторов «Виваселл МТС», «Юком», садоводческие компании

«Юкаго», «Арцив», «Птгни-2», «Кимиагорц», компании «Саранист»,

«Армглас», «Навтамтерк», «Оазис», «ШангриЛа», «Ангарс», «Этеат»,

«А.Авагн», «Г.Ованнисн», «Гегард АК», «Онира клаб», частные дома

Птгни;

11:00-16:00 частично квартал Ванатур, компании «Еврокап», «Д.Саргсн»

в городе Раздан;

11:00-17:00 села Аргел, Карашамб, Тегеник, садоводческие компании

«Сапфир», «Аргел», «Бжишкнер», «Наири», «Труд», станции сотовых

операторов «Виваселл МТС», «Юком», завод «Аргел», прилегающие

производственные территории и абоненты (не влющиес жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

10:00-11:00 село Дзорагюх, станции сотовых операторов «Виваселл МТС»

и «Веон Армени», частично село Варденик, газозаправочна станци

Варденика;

10:00-13:00 село Вардадзор, станции сотовых операторов «Виваселл

МТС», «Веон Армени» и «Юком»;

10:30-13:30 частично улицы Наирн, Мсникн, Чаренца, жилые дома 6, 10,

10А, 12, 18, 35, 37, 37А и собственные дома 37-54 на ул. Шаумна,

жилые дома 35, 46, 50 на ул. Кармир Банаки, жилой дом 10 на ул.

Еленовка, улицы Раздан, Орбели, Ашота Ерката, Прошна, Гегама,

психиатрическа больница Севана, административное здание национального

парка «Севан» в городе Севан;

11:00-12:00 частично село Сарухан, станции сотовых операторов

«Виваселл МТС», «Юком» и «Веон Армени»;

13?30-16?30 село Еранос, газозаправочна станци Еранос, станции

сотовых операторов «Виваселл МТС», и «Веон Армени»;

в Лорийском марзе:

12:00-17:00 села Цатер, Мгарт, Ахеги и Аревацаг;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 северная часть села Мец Манташ в Артийском регионе;

10:00-16:00 село Дзорашен в Ашоцком регионе; 1-а улица села Дзитанков

в Анийском регионе;

11:00-17:00 села Дзитанков, Дзоракап и южна часть города Маралик в

Анийском регионе;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 частично село Караундж. По вопросам, свзанными с

потребленной электроэнергией, отключеними, Вашими правами или

обзательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван

могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0

180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.