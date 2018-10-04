Четверг, 4 Октября 2018 18:56

АрмИнфо. Первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян будет назначен новым главой этого ведомства. Информацию об этом подтвердил сам Акоп Аршакян.

Отметим, что Акоп Аршакян 1985 г.р. в 2011 году окончил Национальный политехнический университет Армении, факультет компьютерных систем и информатики (магистратура).

2008-2012гг. – соучредитель инициативы "ИМА" ("СЕЙЧАС"), с 2012 года – президент общественной организации "ИМА" ("СЕЙЧАС"). С 2010 по 2012гг. – работал в компании "Нэшнл Инструментс" (National Instruments) в качестве системного инженера (Systems Engineer), 2012-2017гг. – стал региональным руководителем программы пертнеров "Альянс" (Регион включает Индию, Россию и СНГ, Арабские страны и Африку) "Нэшнл Инструментс". В 2018г. – основал компанию "Араксис Инженеринг", став ее исполнительным директором.

В 2014гг. – Член координационной группы движения "Против пенсионных обязательных выплат", а с 2015г. – Член правления партии "Гражданский договор". Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 17 мая Акоп Аршакян назначен первым заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении.