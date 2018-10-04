Четверг, 4 Октября 2018 18:18

АрмИнфо.Полковник Гарик Гукасян возглавил столичную полицию. Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции РА Эдгар Джаноян, соответствующий указ сегодня подписал глава Полиции Армении Валерий Осипян.

Ранее, Гукасян занимал должность заместителя начальника полиции Еревана по оперативным вопросам. Прежний начальник столичной полиции Артак Погосян, после двухмесячного пребывания на должности указом Осипяна 23 августа покинул ее. В Полиции Армении не разъяснили причин отставки Погосяна.