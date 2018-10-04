Четверг, 4 Октября 2018 17:44

АрмИнфо.4 октября 2018, Ереван. В рамках совместного проекта Beeline и Республиканского союза работодателей Армении (РСРА) ученики пяти школ знакомятся с технологией накопления и использования солнечной энергии. Занятия проходят в международном научно-образовательном комплексе «Гимназия Ширакаци» при помощи солнечного водонагревающего устройства.



Участниками внешкольной учебной программы в основном являются ученики девятых классов, а также их преподаватели физики. Цель программы – помочь ученикам с профессиональной ориентацией и вызвать среди них интерес к инженерии.



«В период, когда экономики меняются с огромной скоростью, страны могут обеспечить себе развитие только в том случае, если работники будут оперативно узнавать о требованиях рынка труда, а система образования будет адекватно реагировать на все изменения. Цель нашей программы – сократить время, которое уходит на процессы планирования карьеры и обучения молодежи. Выражаю глубочайшую благодарность Beeline и Андрею Пятахину за эффективное сотрудничество», - сказал председатель РСРА Гагик Макарян.



«Мы как один из крупнейших работодателей Армении прекрасно осознаем необходимость подготовленных кадров и важность технических профессий. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы уже со школы молодежь знакомилась с новейшими технологиями и интересовалась этой сферой. Мы крайне заинтересованы в успехе этого проекта и уверены, что он принесет пользу не только самим участникам, но и всему армянскому обществу», - отметил на запуске курса Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В рамках совместного проекта Beeline и РСРА около 340 школьников и их учителя физики получают знания о тенденциях развития сферы ИТ и инженерии в Армении, а также получают навыки планирования карьеры. Также проект позволит ученикам посетить организации, работающие в данных сферах, в том числе офис Beeline в Армении.

