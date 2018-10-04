Четверг, 4 Октября 2018 17:37

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана возвратил иск сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Седрака Кочаряна против директора СНБ Артура Ванецяна.

Как сообщает пресс-служба Судебного департамента, 1 октября судья суда общей юрисдикции Еревана Аида Давтян постановила возвратить иск истцу для его доработки и устранения недостатков в течение трех дней. В частности, как отмечается, при подаче иска, истец предоставил неполную информацию о месте жительстве и прописке Артура Ванецяна. Помимо этого, указывается на отсутствие в исковом заявлении конкретизированных требований истца.

Напомним, что 22 сентября сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян, подал в суд иск против директора СНБ РА Артура Ванецяна. Как сообщает судебная информационная система, истец потребовал выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть заявление. При этом, не указывается о каком заявлении идет речь.

Ранее, 11 сентября, Ванецян во время пресс-конференции заявил о том, что против Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело по факту приобретения семьей Кочаряна гостиницы "Конгресс" за взятку в $6 млн. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег.

Тем не менее, на днях, глава СНБ прояснил ряд сделанных им ранее заявлений о Кочаряне, представив их как "следствие быстрой манеры речи". "Я хочу внести лишь одну поправку: в ходе пресс-конференции я заявил о взятке в 6 млн. Помните? Это было "результатом быстрой манеры речи". Речь не о взятке, а о добытых преступным путем средствах", - пояснил Ванецян.