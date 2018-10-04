Четверг, 4 Октября 2018 17:34

АрмИнфо. На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия приняла самоотвод ряда членов ереванского Совета Старейшин от ППА и блока "Луйс"

В числе них депутат от блока "Царукян" Наира Зограбян, телеведущий Петрос Казарян, тяжелоатлетка Назик Авдалян, Арменак Айвазян и Дживан Погосян. Все они являются кандидатами от ППА.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, заявление о самоотводе подал и первый номер блока"Луйс", министр юстиции Артак Зейналян.

Отметим, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. 23 сентября текущего года в досрочных выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА"). Партия "Наследие" решила одобрить назначение своего основателя Раффи К. Ованнисяна на пост мэра столицы Армении на досрочных выборах, а кандидатом на должность мэра от партии "Оринац еркир" станет вице-председатель партии "Оринац Еркир" Мгер Шахгельдян.

Напомни, что 23 сентября в Ереване состоялись выборы в Совет старейшин. На выборах победил поддерживаемый премьер-министром блок "Мой шаг", набрал 57 мандатов, партия "Процветающая Армения" 5 мандатов, и блок "Луйс" 3 мандата.