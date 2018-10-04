Четверг, 4 Октября 2018 17:09

АрмИнфо.Новым Председателем Союза Банков Армении избран председатель Директората - Гендиректор Америабанка Артак Анесян. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СБА, новый председатель Союза Банков Армении вступил в эту должность с 1 октября с.г., после избрания на заседании Совета СБА.

До этого, с сентября 2017г эту должность занимал Главный исполнительный Директор ACBA- Credit Agricole Bank-а Акоп Андреасян.

Отметим, что прошлогодним решением Совета СБА был утвержден новый ротационный порядок, согласно которому впредь профильную банковскую общественную организацию будут по очереди, в алфавитном порядке наименований комбанков, сроком на 1 год возглавлять председатели Правления каждого из 17-ти комбанков. Первым стал Акоп Андреасян - главный исполнительный директор ACBA-Credit Agricole Bank-а, вступив в должность председателя СБА с 19 сентября 2017г. Следом за Америабанком в новом ротационном списке СБА на ближайшие 3 года фигурируют "АйДи Банк" (IDBank - прежний Банк Анелик), АРАРАТБАНК и Ардшинбанк.