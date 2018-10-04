Четверг, 4 Октября 2018 17:06

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в США, принял участие в ежегодной 25-ой церемонии вручения премии института Восток-Запад в Нью-Йорке.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян получил премию имени соучредителя Института, американского дипломата Джона Эдвина Мроза.

В администрации президента РА напомнили, что в прошлые годы эту премию получали: 41-й президент США Джордж Буш, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира Марти Ахтисаари и другие.

Так, в ходе вручения премии Саркисяну, председатель совета Института Восток-Запад Росс Перо, в частности сказал: "В то время когда Армения переживает времена изменений, Саркисяну доверено установить стабильность в стране и предложить вектор развития, который убеждены, поведет к более демократическому и процветающему будущему".

В свою очередь Саркисян выразил благодарность за высокую оценку и подчеркнул, что действительно, у него есть мечты или вектор о будущем. Президент Армении выразил убеждение, что 21 век - это век развития исследований и технологий и именно за этим направлением будущее. "Свобода и право на жизнь не только исключительные и непоколебимые ценности, но и те точки соприкосновения, которые должны объединять интересы всех. Я действительно верю, что 21 век - это век Армении, следовательно, считаю, что мы будем победителями. Мы маленькая страна, но всемирная нация, нация 21-ого века. Также верю, что такие центы как Институт Восток-Запад станут одними из ведущих структур", - резюмировал он