Четверг, 4 Октября 2018 16:38

АрмИнфо. Один из руководителей "Сасна црер" Варужан Аветисян сегодня на судебном заседании по делу о захвате Полка Патрульной службы Полиции выступил с речью, в которой подчеркнул важность изменения меры пресечения находящихся под арестом членов группы Армена Биляна, Павла Манукяна и Смбата Барсегяна.

Аветисян, в частности, заявил: "Очевидно, что вопрос об изменении меры пресечения в отношении Биляна, Манукяна и Барсегяна давно созрел и это требование всей нации. В стране изменилась ситуация, и эта перемена должна быть зафиксирована. Если такого решения не будет принято, у нас возникнут нежелательные ситуации во всех отношениях, как психологические, так и внутренние войны. Вот почему я настоятельно призываю Манукяна и Биляна не объявлять голодовку и знать, что это требование всей нации".