Четверг, 4 Октября 2018 16:09

АрмИнфо. Мы остаемся верной свой позиции в необходимости проведения досрочных выборов в парламент. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Демократической партии Армении.

При этом партия подчеркивает, что общество должно определиться, какой парламент оно хочет иметь - альтернативный и многопартийный, или как раньше - парламент с доминирующим большинством.

"Мы считаем, что выборы должны пройти после внесения изменений в избирательный кодекс, и в закон "О партиях". Сегодня крайне важно, чтобы в будущем Национальном Собрании были оппозиционные партии. Это норма и принцип политической культуры",- говорится в заявлении партии. При этом ДПА считает преждевременным решение об отставке Никола Пашиняна с поста премьера Армении.