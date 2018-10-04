Четверг, 4 Октября 2018 16:04

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I обеспокоен последними событиями в Армении. "Диаспора не может быть безразличной и пассивной к этим событиям, так как она является неотъемлемой частью Армении, и не может быть безучастной к тем вызовам, которые возникают перед страной", - говорится в заявлении Арама I.

По его словам, интересы Родины должны быть превыше личностных или партийных выгод. Католикос Великого дома Киликийского выразил убеждение, что Родину нужно держать в стороне от потрясений и опасностей любой ценой и посредством взаимных компромиссов.

Арам I также призвал отказаться от нынешней политики нетерпимости и взаимного недоверия, заменив ее на взаимную любовь, толерантность и уважение, отказаться от подходов, разделяющих общество на разные лагеря.

Он призвал всех двигаться по пути любви и закона, на основе взаимного уважения и понимания, ставя превыше всего безопасность страны.