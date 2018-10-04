Четверг, 4 Октября 2018 16:00

АрмИнфо. Депутат Феликс Цолакян, после революции покинувший бывшую правящую Республиканскую партию, возглавит Министерство чрезвычайных ситуаций Армении. Информацию об этом Цолакян подтвердил в беседе с корреспондентом АрмИнфо.

Цолакян признался, что ему действительно поступило такое предложение, и он принял его. Предложение поступило сегодня от премьера Никола Пашиняна.

Отметим, что после того, фракции РПА, блока "Царукян" и партии АРФ "Дашнакцутюн" проголосовали за законопроект о внесении изменений в закон о регламенте НС, против которого выступал Пашинян, премьер принял решение уволить всех должностных лиц от блока "Царукян" и АРФД. Министерство чрезвычайных ситуаций ранее возглавлял кандидат от блока "Царукян" Грачья Ростомян.

Отметим, что Цолакян ранее занимал высокие должности губернатора Ширака, главы Контрольной службы президента, а также возглавлял Службу национальной безопасности.