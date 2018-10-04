Четверг, 4 Октября 2018 15:51

АрмИнфо. "Инвестор ничего не ждет", - заявил в беседе с журналистами 4-го октября после заседания правительства главный советник премьер-министра РА Арсен Гаспарян, комментируя слова премьер-министра о том, что проведение внеочередных парламентских выборов в поздние сроки создает атмосферу неопределенности для инвестора и негативные последствия для экономики.

"В августе-сентябре в мой офис приходили многие инвесторы из разных стран. Политические изменения в Армении весьма положительно оцениваются с их стороны", - сказал он.

По словам Гаспаряна, внеочередные парламентские выборы, в первую очередь, являются требованием народа, и они абсолютно не влияют на указанные процессы, поскольку "в Армении ситуация стабильная". Вместе с тем, как считает главный советник премьера, инвесторы и предприниматели заинтересованы осуществлять деятельность в Армении, из-за того, что в стране изменилась власть.

Отметим, что, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, одним из важнейших аргументов в пользу проведения внеочередных парламентских выборов уже в декабре с.г., а не весной, как предлагают РПА, АРФД и ППА, выступает фактор привлечения инвестиций, а именно, требование потенциальных инвесторов стабилизировать политическое поле страны. "Придаю особую важность проведению внеочередных парламентских выборов в контексте привлечения инвестиций в страну. До тех пор, пока не произошли выборы, экономика, бизнес, затаив дыхание, будет ждать гарантий в виде того, что в ближайшие годы, в течение 5 лет в парламенте страны будет действовать стабильное большинство, работающее рука об руку с правительством", - заявил он.