Четверг, 4 Октября 2018 14:26

АрмИнфо. Председатель Комитета госдоходов Давид Ананян, как экономист, выступает "за" проведение "быстрых" внеочередных выборов в парламент. "Бизнес-среда всегда занимает выжидательную позицию там, где нет политической стабильности", - указал он 4-го октября в беседе с журналистами.

По словам главы налогово-таможенного ведомства, в данном вопросе он полностью солидарен с премьером, который считает, что для привлечения инвестиций и активизации бизнес-среды, внеочередные парламентские выборы необходимо провести по-возможности в сжатые сроки. "В политическом плане, на вопрос, сколько времени потребуется для проведения определенных политический процедур, я не смогу ответить - это дело политиков. Но как экономист, считаю, что выборы необходимо провести как можно скорее", - заявил он.

Отметим, что по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, одним из важнейших аргументов в пользу проведения внеочередных парламентских выборов уже в декабре с.г., а не весной, как предлагают РПА, АРФД и ППА, выступает фактор привлечения инвестиций, а именно, требование потенциальных инвесторов стабилизировать политическое поле страны.