Четверг, 4 Октября 2018 14:24

АрмИнфо. Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе нагорно-карабахского урегулирования

Так отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос действительно ли можно говорить о подвижках в переговорном процессе по нагорно- карабахскому урегулированию.

"Мы приветствуем все те позитивные тенденции, которые наметились. Важно теперь их развивать и не травмировать неосторожной риторикой, которая тоже, к сожалению, в последнее время имеет место быть. Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям все необходимое содействие", - сказала Захарова в ходе брифинга 4 октября.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.