Четверг, 4 Октября 2018 14:03

АрмИнфо.Глава Полиции Армении Валерий Осипян признал некоторые упущения возглавляемой им структуры в связи с выполнением поручения премьер-министра "уложить всех охранников высокопоставленных чиновников на асфальт". Об этом он заявил 4-го октября журналистам, комментируя слова Никола Пашиняна о том, что поведение депутата Миграна Погосяна, возможно, является результатом того, что силовики не очень-то хорошо справились "с поручением определенных олигархов и их телохранителей уложить на асфальт".

По словам Осипяна, любое поручение премьер-министра выполняется четко и своевременно. Тем не менее, как признал Осипян, возможно, были определенные упущения. "Я уже дал соответствующие поручения и в связи с инцидентом уже подвергнуты приводу 5 граждан - водитель и охранники вышеуказанных депутатов", - заявил он.

Помимо этого, как сообщил Осипян, в Полиции готовятся материалы по делу и, учитывая, что участники являются депутатами и имеют особый статус, материалы, возможно, будут переданы на дальнейшее рассмотрение в Специальную следственную службу.

При этом, глава Полиции затруднился сказать, будут ли новые случаи "укладки на асфальт". Как указал Осипян, если будут правонарушители, то они обязательно понесут наказание по всей строгости закона.

Отметим, что pечь идет о распространенном СМИ видео, согласно которому 2-го октября после внеочередного заседания парламента, выходя из здания НС, депутаты-республиканцы Мигран Погосян (Кетрин Мигран) и Араик Григорян (Авшари Араик) озвучивают ругательства в адрес демонстрантов. 3-го октября к этому инциденту в ходе правительственного часа в парламенте по просьбе депутата фракции <Елк> Лены Назарян обратился премьер- министр Никол Пашинян. "Инцидент, о котором вы рассказываете, свидетельствует о том, что силовые структуры в некоторых случаях нехорошо выполнили озвученное мною на митинге распоряжение о том, что определенных олигархов и их телохранителей нужно уложить на асфальт. Если бы это распоряжение было выполнено должным образом, думаю, вчерашний инцидент не произошел бы, и я убежден, что они обязательно восполнят это упущение", - заявил он. По его словам, если вдруг станет известно, что какой-либо депутат от РПА или другой фракции, поступят также, то они ответят по всей строгости закона. Пашинян выразил надежду, что в таком случае граждане будут удовлетворены, а Погосян и ему подобные не будут опасаться ходить по Еревану.

В ответ, депутат Мигран Погосян заявил, что революция "любви и терпимости", кажется, постепенно отходит от заявленных принципов,

оказавшись в ловушке дезинформации и пропаганды ненависти". "Со всей ответственностью заявляю, что любое необоснованное заявление, более того, навешивание ярлыков или угрозы недопустимы, независимо от того, кто это делает - рядовой гражданин, высокопоставленное должностное лицо или премьер-министр страны", - отметил Погосян. Депутат подчеркнул недопустимость использования непроверенной дезинформации для оскорблений или нанесения ущерба репутации, тем более на уровне главы правительства. "Любой сигнал, прежде всего, должен проверяться, для чего есть соответствующие органы. А сделанное перед следственными действиями заявление на высшем уровне означает, что деятельность правоохранительных органов направляется соответствующим образом", - заявил депутат.