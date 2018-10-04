Четверг, 4 Октября 2018 14:01

АрмИнфо.Новая политическая реальность Армении необратима. Подобной точки зрения придерживается директор Центра региональных исследований, ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Ричард Гирагосян.

Так, армянский эксперт в своей колонке в "Европейской правде" , анализируя последние события в Армении, отметил, что неожиданный и драматический политический кризис в в стране сделал актуальным вопрос досрочных выборов.

По его убеждению, раскол в отношениях между парламентом и правительством Никола Пашиняна вызвал кризис, который быстро превратился в открытое противостояние, в результате чего, "Республиканская партия" - бывшая партия власти, все еще имеющая большинство в парламенте Армении, вместе с депутатами от "Процветающей Армении" и партиями АРФ"Дашнакцутюн" изменила процедуру роспуска парламента и избрания премьер-министра.

В этой связи аналитик напомнил, что Армения в прошлом не раз переживала серьезные кризисы, от принудительной отставки бывшего президента Левона Тер-Петросяна до террористического нападения на парламент. "Но есть основания говорить, что страна вновь подошла к переломному моменту своей политической истории. Для армянского правительства эти события стали неожиданностью, тем более что и "Процветающая Армения", и "Дашнакцутюн" - две партии, поддержавшие новый закон, в мае сыграли критическую роль в избрании Пашиняна на должность премьер-министра, поддержав его кандидатуру на волне народных протестов. Но если учесть высокие ставки сегодняшней армянской политики, этот шаг несет гораздо меньше неожиданностей. Бывшей партии власти, "Республиканской партии", он дает шанс оставить парламент под контролем и остановить процессы, которые обещают им политическое поражение в случае проведения внеочередных парламентских выборов. Это отчаянный шаг, и у бывшей правящей коалиции есть все основания для отчаяния. На днях они стали свидетелями уверенной победы сторонников Пашиняна на муниципальных выборах в Ереване, которая подтвердила устойчивую популярность как премьера Армении, так и его молодого правительства. Результаты этих выборов продемонстрировали, как гибнет прежняя политическая элита", - отметил Гиракгосян.

В тоже время эксперт считает, что из нынешнего парламентского кризиса необходимо извлечь как минимум два политических урока: во-первых, отпали всякие сомнения в том, что нынешний армянский парламент не отражает новую политическую реальность и стране нужен новый состав представительного органа, который может появиться только в случае проведения новых, свободных и честных выборов. "А второй урок заключается в том, что в случае назначения новых выборов в Армении бывшие провластные партии - "республиканцы", "процветающие" и "дашнаки" - могут даже не преодолеть проходной барьер и не попасть в новый парламент - слишком уж они сейчас дискредитированы и глубоко непопулярны. Хотя, несмотря на новую политическую реальность, отсутствие какой-либо реальной и конструктивной оппозиции повредит стране, ведь любому правительству нужна конструктивная критика и те, кто способен привлечь его к ответственности за проводимую политику. А учитывая то, что правительство Пашиняна - неопытное и только обретающее политическую зрелость, однопартийное управления особенно опасно. Пашинян еще с тех времен, когда он был фактически одиноким критиком власти, как никто другой знает, как нехватка подотчетности создает соблазн для любого политика", - отметил аналитик.

Гирагосян убежден, что нынешняя ситуация создает определенные риски как для нынешнего, так и для бывшего правительства. Так, для республиканцев и их политических союзников (которые уже вышли из нового правительства) то, что они теряют политическую легитимность, а их популярность только падает, создает реальный риск политической кончины. "Но риски есть и для Пашиняна, и они даже серьезнее. Планировалось, что следующим шагом в политическом преобразовании Армении станет "техническая" отставка Пашиняна с должности премьер-министра, с одновременным блокированием выдвижения каких-либо кандидатур его соперников на две недели. По до сих пор действующему законодательству, это должно запустить процесс роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. Но теперь нет уверенности в том, что оппоненты Пашиняна в парламенте будут выполнять такой план. Ведь следование этому сценарию, при котором они не будут выдвигать ни одного кандидата на должность премьера после отставки правительства, будет означать, что они решились на беспрецедентную акцию политического самоубийства. А это - маловероятно. Если же они подадут новую кандидатуру премьера, то это подтолкнет Пашиняна вновь мобилизовать своих сторонников и снова вывести демонстрантов на улицы, чтобы завершить армянскую "бархатную революцию"", - добавил эксперт.

Армянский аналитик считает, что последствия этих процессов - далеко не позитивны и по сути, в Армении идет борьба за легитимность. Гирагосян заметил, что для правительства его легитимность следует из "народного мандата", который определяет его популярность, и силы уличных протестов. "А дискредитированная политическая элита прошлого, которая потеряла общественную поддержку из-за коррупции и отсутствия свободных выборов - ее легитимность основывается на имитированной демократии через контроль над парламентом, пусть даже это все больше не соответствует настроениям избирателей. Несмотря на сложную ситуацию, можно утверждать, что новая политическая реальность Армении необратима. Прежнее правительство и провластные партии все больше соответствуют термину "бывшие" и с каждым шагом приближаются к черте, после которой о них останутся лишь краткие упоминания в политической истории страны", - резюмировал аналитик.