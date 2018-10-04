Четверг, 4 Октября 2018 13:58

АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Валерий Осипян не видит необходимости в пересмотре закона "О Полиции". Об этом он заявил 4-го октября в беседе с журналистами, касаясь предложения АРФД пересмотреть соответствующий закон с тем, чтобы переподчинить Полицию от премьер-министра к правительству.

"Не вижу в этом необходимости. Действующая регулировка никоим образом не сковывает действия Полиции, которая, в первую очередь, руководствуется Конституцией республики и вытекающими из документа правовыми нормами. Не так, что мы сидим, сложа руки, в ожидании поручений кого-либо", - заявил он. Отметим, что на днях АРФД выступила с инициативой пересмотреть закон РА "О полиции". Как заявили в партии, одним из основных аргументов "против" проведения внеочередных парламентских выборов до весны следующего года выступает именно то, что Полиция РА в настоящее время находится в непосредственном подчинении премьер-министру. Они же предлагают сделать правоохранительный орган подведомственным правительству.