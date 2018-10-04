Четверг, 4 Октября 2018 12:10

АрмИнфо. В настоящее время Казахстан экспортирует в Грузию нефтепродукты, азотные удобрения, макаронные изделия, металлопрокат, сигареты, рыбу мороженную, лекарственные средства.

Грузинская сторона заинтересована в поставках вспененного каучука казахстанской компании, передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Внешнеторговой палаты Казахстана.

В сентябре в Тбилиси состоялся казахстанско-грузинский бизнес-форум. Организаторами мероприятия выступили Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Торгово-промышленной палатой Грузии при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Грузия.

Во время форума установлены прямые контакты между казахстанскими предприятиями и потенциальными грузинскими покупателями.

В составе казахстанской делегации были представлены крупные компании в горнодобывающей, строительной и машиностроительной областях.

По итогам казахстанско-грузинского бизнес-форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Грузии. В данное время Грузинская сторона ведет переговоры с казахстанской компанией "IT&M по поставкам вспененного каучука.

Вместе с тем, во время пребывания в Грузии, казахстанские предприниматели имели возможность посетить крупные производственные компании. В рамках одной из выездных встреч компания DIO заинтересовалась в приобретении алюминия и меди компании "KazMinerals", ориентированной на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане.

В настоящее время Казахстан экспортирует в Грузию нефтепродукты, удобрения азотные, макаронные изделия, металлопрокат, сигареты, рыбу мороженную, лекарственные средства. Основные товары импорта с Грузии в Казахстан: вина, безалкогольные напитки и минеральные воды, спиртовые настойки, металлические трубы, вакцины, молоко и сливки сгущенные.

В 2017 году сложилась положительная динамика роста взаимной торговли. Так, по итогам 2018 c января по июль текущего года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Грузией увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 77 млн долларов.