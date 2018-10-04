Четверг, 4 Октября 2018 12:38

АрмИнфо.Филиал “Москва” Банка ВТБ (Армения), ранее расположенный по адресу Аргишти 7, будет обслуживать клиентов-юридических лиц по адресу: г. Ереван, ул. Московян 35, помещение 71/2.

В новом современном и просторном филиале “Москва” клиентам Банка – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предоставляется вся линейка продуктов и услуг для ю/л в частности:

Кредитование малого и среднего бизнеса, предоставление различных документарных продуктов, гарантии, лизинг и т.д.

Расчетно-кассовое обслуживание, включающее в себя открытие и ведение счета, денежные переводы, операции с наличностью и т.д.

Предоставление Business Card

Привлечение депозитов и т.д.

Новый филиал оснащен всем современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для быстрого, надежного и качественного проведения банковских операций. Клиенты филиала могут воспользоваться также системой дистанционного обслуживания Банка ВТБ (Армения), что позволит им сэкономить ресурсы и время.