Четверг, 4 Октября 2018 12:36

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 4 октября освободило от занимаемых должностей губернаторов областей, представлявших партии "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн".

По словам министра территориального управления и развития РА Сурена Папикяна, от занимаемых должностей освобождены губернатор Сюникской области Карен Амбарцумян, губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян, губернатор Лорийской области Грант Маргарян, губернатор Вайоц Дзорской области Арагац Сагателян, губернатор Армавирской области Гагик Мириджанян и губернатор Гегаркуниксой области Ишхан Сагателян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил о причинах, приведших к отставкам министров и губернаторов. "В любом случае, мы благодарим их за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей деятельности",

- отметил премьер-министр.

Отметим, что в ночь на 3 октября президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении шести министров, которые представляли в правительстве партии "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".

Согласно сообщению аппарата президента, Армен Саркисян отправил их в отставку по предложению премьера Никола Пашиняна. Своих постов, в частности, лишились глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, глава министерства спорта и по делам молодёжи Левон Ваградян, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, а также министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян. 2 октября у здания армянского парламента в Ереване по призыву премьер-министра РА Никола Пашиняна собрались несколько десятков тысяч человек, протестовавших против принятого депутатами законопроекта, который затрудняет процедуру роспуска парламента. Премьер назвал его "контрреволюционным" и пообещал уйти в отставку после увольнения министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакуцутюн".