|Арам I обеспокоен последними событиями в Армении
|Феликс Цолакян принял предложение возглавить Министерство чрезвычайных ситуаций Армении
|Пашинян в Париже примет участие в похоронах Азнавура
|Главный советник премьера: инвесторы не связывают своих ожиданий с выборами в Армении
|Председатель Комитета госдоходов Армении, как экономист, выступает "за" проведение внеочередных парламентских выборов в сжатые сроки
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|В связи с оскорблениями граждан на территории Национального Собрания 5 человек доставлены в Полицию
|Армянский аналитик: Несмотря на новую политическую реальность, отсутствие какой- либо реальной и конструктивной оппозиции в парламенте повредит стране
|Валерий Осипян не видит необходимости в пересмотре закона "О Полиции"
|Филиал “Москва” Банка ВТБ (Армения) действует по новому адресу
|Правительство РА отправило в отставку губернаторов, представлявших партии "Процветающая Армения" и АРФД
|Правительство Армении за закрытыми дверями обсуждает проект решения об объявлении амнистии
|Военные разведчики ОДКБ приступили к третьему этапу учения "Поиск-2018": ведение разведки в назначенных районах
|Дни проведения мероприятий в рамках 17-го саммита стран Франкофонии могут быть объявлены в Армении нерабочими
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
|Замгенпрокурора России Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета под Костромой
|Никол Пашинян: Заявление депутата Армена Ашотяна о том, что 2 октября в ходе митинга произошли инциденты и были повреждены машины не подтвердилось
|В Ереванском зоопарке закавказские бурые медведи загрызли самку
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го октября
|Посол России в Армении: Важно, что диалог между нашими странами идет на высшем уровне
|Америабанк и FMO подписали кредитный договор на 40 млн евро
|Дания завершила процедуру ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
|Ворота в парк перед Национальным Собранием Армении открылись без согласия спикера парламента
|Никол Пашинян: В своем вчерашнем решении, парламентские фракции вновь ошиблись
|Президент Армении и председатель фонда "Кaрнеги" обсудили перспективы сотрудничествa
|РПА: закон о регламенте НС преследует цель обеспечить работу парламента в случае форс-мажорных ситуаций
|Компании, занимающиеся техническим осмотром автомобилей, перечислили 311,4млн драмов на депозитный счет СК в счет частичного возмещения причиненного ущерба
|Пашинян: Череда политических сил, идущих на самоубийство в Армении, увеличивается
|Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников собеса Ахуряна
|Пашинян с трибуны парламента вновь пригрозил олигархам
|Пашинян подчеркнул категоричность позиции Армении по вопросу членства Азербайджана в ОДКБ
|Пашинян: Оперативной связи с Ильхамом Алиевым пока нет
|Политолог: Внеочередные выборы в парламент Армении с гигантской вероятностью состоятся и состоятся очень быстро
|Губернатор Арагацотнской области Армении от партии АРФ Дашнакцутюн оставляет свой пост
|Генеральный прокурор Армении с международными экспертами обсудил вопросы внедрения правосудия переходного периода
|Посол Франции: Верим, что Армения примет саммит Франкофонии
|Вопросы армяно-грузинского многостороннего сотрудничества обсудили министр обороны Армении и посол Грузии
|Республиканская партия Армении настаивает: будем готовы к внеочередным парламентским выборам весной 2019 года
|Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ
|Содокладчик по мониторингу ПАСЕ: Последние процессы в Армении показали низкий уровень общественного доверия к ним
|Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку
|Ворота Национального Собрания Армении открылись для граждан
|В Совбезе Армении подтвердили информацию о смерти отца Армена Григоряна
|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
|На осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта
|Во время встречи с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня
|Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды
|В ходе вчерашнего митинга в Ереване было госпитализировано 4 человека - у одного диагностировали остановку сердца
|Депутат: Аудиторская палата в Армении должна быть абсолютно независимой
|Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Микаел Мелкумян: У ППА нет официального решения о том, что партия не станет два раза подряд выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг вопроса по роспуску парламента
|Офис Омбудсмена Армении: Все вопросы должны решаться на основе верховенства закона
|В день похорон Шарля Азнавура в Арцахе будет объявлен траур
|Во всех дипломатических и консульских представительствах Армении за рубежом в связи с кончиной Шарля Азнавура открылись Книги Скорби
|Партия "Сасна црер" озабочена мягким отношением Пашиняна к "остаткам прошлого режима"
|Партия "Оринац еркир" подтверждает свою позицию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов
|В Ереване пройдут методические мероприятия для журналистов русскоязычных средств массовой информации Армении
АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 4 октября освободило от занимаемых должностей губернаторов областей, представлявших партии "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн".
По словам министра территориального управления и развития РА Сурена Папикяна, от занимаемых должностей освобождены губернатор Сюникской области Карен Амбарцумян, губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян, губернатор Лорийской области Грант Маргарян, губернатор Вайоц Дзорской области Арагац Сагателян, губернатор Армавирской области Гагик Мириджанян и губернатор Гегаркуниксой области Ишхан Сагателян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил о причинах, приведших к отставкам министров и губернаторов. "В любом случае, мы благодарим их за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей деятельности",
- отметил премьер-министр.
Отметим, что в ночь на 3 октября президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении шести министров, которые представляли в правительстве партии "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".
Согласно сообщению аппарата президента, Армен Саркисян отправил их в отставку по предложению премьера Никола Пашиняна. Своих постов, в частности, лишились глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, глава министерства спорта и по делам молодёжи Левон Ваградян, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, а также министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян. 2 октября у здания армянского парламента в Ереване по призыву премьер-министра РА Никола Пашиняна собрались несколько десятков тысяч человек, протестовавших против принятого депутатами законопроекта, который затрудняет процедуру роспуска парламента. Премьер назвал его "контрреволюционным" и пообещал уйти в отставку после увольнения министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакуцутюн".
|Арам I обеспокоен последними событиями в Армении
|Феликс Цолакян принял предложение возглавить Министерство чрезвычайных ситуаций Армении
|Пашинян в Париже примет участие в похоронах Азнавура
|Главный советник премьера: инвесторы не связывают своих ожиданий с выборами в Армении
|Председатель Комитета госдоходов Армении, как экономист, выступает "за" проведение внеочередных парламентских выборов в сжатые сроки
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|В связи с оскорблениями граждан на территории Национального Собрания 5 человек доставлены в Полицию
|Армянский аналитик: Несмотря на новую политическую реальность, отсутствие какой- либо реальной и конструктивной оппозиции в парламенте повредит стране
|Валерий Осипян не видит необходимости в пересмотре закона "О Полиции"
|Филиал “Москва” Банка ВТБ (Армения) действует по новому адресу
|Правительство РА отправило в отставку губернаторов, представлявших партии "Процветающая Армения" и АРФД
|Правительство Армении за закрытыми дверями обсуждает проект решения об объявлении амнистии
|Военные разведчики ОДКБ приступили к третьему этапу учения "Поиск-2018": ведение разведки в назначенных районах
|Дни проведения мероприятий в рамках 17-го саммита стран Франкофонии могут быть объявлены в Армении нерабочими
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
|Замгенпрокурора России Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета под Костромой
|Никол Пашинян: Заявление депутата Армена Ашотяна о том, что 2 октября в ходе митинга произошли инциденты и были повреждены машины не подтвердилось
|В Ереванском зоопарке закавказские бурые медведи загрызли самку
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го октября
|Посол России в Армении: Важно, что диалог между нашими странами идет на высшем уровне
|Америабанк и FMO подписали кредитный договор на 40 млн евро
|Дания завершила процедуру ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
|Ворота в парк перед Национальным Собранием Армении открылись без согласия спикера парламента
|Никол Пашинян: В своем вчерашнем решении, парламентские фракции вновь ошиблись
|Президент Армении и председатель фонда "Кaрнеги" обсудили перспективы сотрудничествa
|РПА: закон о регламенте НС преследует цель обеспечить работу парламента в случае форс-мажорных ситуаций
|Компании, занимающиеся техническим осмотром автомобилей, перечислили 311,4млн драмов на депозитный счет СК в счет частичного возмещения причиненного ущерба
|Пашинян: Череда политических сил, идущих на самоубийство в Армении, увеличивается
|Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников собеса Ахуряна
|Пашинян с трибуны парламента вновь пригрозил олигархам
|Пашинян подчеркнул категоричность позиции Армении по вопросу членства Азербайджана в ОДКБ
|Пашинян: Оперативной связи с Ильхамом Алиевым пока нет
|Политолог: Внеочередные выборы в парламент Армении с гигантской вероятностью состоятся и состоятся очень быстро
|Губернатор Арагацотнской области Армении от партии АРФ Дашнакцутюн оставляет свой пост
|Генеральный прокурор Армении с международными экспертами обсудил вопросы внедрения правосудия переходного периода
|Посол Франции: Верим, что Армения примет саммит Франкофонии
|Вопросы армяно-грузинского многостороннего сотрудничества обсудили министр обороны Армении и посол Грузии
|Республиканская партия Армении настаивает: будем готовы к внеочередным парламентским выборам весной 2019 года
|Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ
|Содокладчик по мониторингу ПАСЕ: Последние процессы в Армении показали низкий уровень общественного доверия к ним
|Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку
|Ворота Национального Собрания Армении открылись для граждан
|В Совбезе Армении подтвердили информацию о смерти отца Армена Григоряна
|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
|На осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта
|Во время встречи с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня
|Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды
|В ходе вчерашнего митинга в Ереване было госпитализировано 4 человека - у одного диагностировали остановку сердца
|Депутат: Аудиторская палата в Армении должна быть абсолютно независимой
|Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Микаел Мелкумян: У ППА нет официального решения о том, что партия не станет два раза подряд выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг вопроса по роспуску парламента
|Офис Омбудсмена Армении: Все вопросы должны решаться на основе верховенства закона
|В день похорон Шарля Азнавура в Арцахе будет объявлен траур
|Во всех дипломатических и консульских представительствах Армении за рубежом в связи с кончиной Шарля Азнавура открылись Книги Скорби
|Партия "Сасна црер" озабочена мягким отношением Пашиняна к "остаткам прошлого режима"
|Партия "Оринац еркир" подтверждает свою позицию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов
|В Ереване пройдут методические мероприятия для журналистов русскоязычных средств массовой информации Армении
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|“Беседа” Ованнеса Туманяна и Андраника Озаняна ждет решения правительства Армении
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне