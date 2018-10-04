Четверг, 4 Октября 2018 12:30

АрмИнфо.Военные разведчики ОДКБ приступили к третьему этапу учения "Поиск-2018": ведение разведки в назначенных районах.

Как сообщает Объединенный пресс-центр учения ОДКБ "Поиск-2018", на учебных полигонах Казахстана продолжается совместное тактико-специальное учение с силами и средствами разведывательных подразделений государств - членов ОДКБ "Поиск-2018". В настоящее время разведчики приступили к третьему этапу: ведение разведки в указанных районах. В районы разведки вышли более 10 разведывательно-боевых групп специального назначения.

В зоне разведывательно-поисковых и разведывательно-боевых действий развернута система наблюдения. Созданы комплексные разведывательно-боевые базы для поддержки действий отрядов и дозоров. Продолжается воздушная разведка самолетами Су-24МР Российской Федерации. Два экипажа фронтовых самолетов-разведчиков вылетели с аэродрома Жетыген для поиска и обнаружения объектов условного противника. Преодолев расстояние свыше 300 километров, экипажи вскрыли районы сосредоточения незаконных вооруженных формирований. Координаты местонахождения <противника> были переданы на объединенный пункт управления разведки для последующего его уничтожения всеми силами и средствами.

Очень хорошо зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку на трех различных полигонах. Расчет беспилотного авиационного комплекса Республики Беларусь, в ходе ведения воздушной разведки обнаружил отряд незаконного вооруженного формирования, пересекающего государственную границу, и передал координаты на пункт управления разведки. Ведение воздушной разведки было организовано расчетами беспилотных авиационных комплексов от Республики Беларусь и Республики Казахстан. Они поочередно вели наблюдение в одном районе, обеспечивая беспрерывное слежение за условным противником.

На полигоне "Казахстан" успешно отработала фронтовая авиация. Два Су-30 точным ударом уничтожили колонну боевиков. Там же парашютным способом десантированы группы целеуказания фронтовой авиации и прикрытия от разведывательного полка Десантно-штурмовых войск Казахстана. В их задачу входит поиск, спасение и эвакуация экипажа сбитого вертолета. На учебном полигоне "Берег" силами и средствами инженерных войск ведется разведка местности и маршрутов движения, войска радиационной, химической и биологической защиты ведут бактериалогическую и химическую разведку местности, амфибийные разведывательные группы выполняют разведку водной преграды и выполняют специальные мероприятия на побережье водоемов.

На учебных полигонах "Терис-Ащибулак" и "Айша-Биби" в ночных условиях сводные разведывательные группы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана выйдут во вновь назначенные районы, где проведут этап боевой стрельбы. На полигоне "Мунке", разведывательно-боевые действия отрабатывает полковая разведывательная группа. Работа с органами управления ведется в режиме реального времени. Информация, поступающая от разведывательных групп, передавалась на пункт управления разведки. Передача данных дублировалась по каналам радиосвязи на дальние расстояния. Не смотря на условия горной местности сеансы связи были отработаны в полном объеме. Задачи, усложняющиеся в соответствии с планом наращивания обстановки, требуют от командиров всех степеней и штабов постоянного уточнения и применения сил и средств для реализации вводных.