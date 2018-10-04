Четверг, 4 Октября 2018 12:30

АрмИнфо. Сводная группа военных разведчиков покорила пик Нурсултан и водрузила на его вершине флаг Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе объединенного пресс-центра ОДКБ, сводная группа альпинистов сформирована в рамках тактико-специального учения ОДКБ "Поиск- 2018" из военнослужащих Армении, Казахстана, России и Таджикистана. В нее вошли профессионалы высшей пробы, многие из которых являются призерами международных армейских игр.

Восхождение разведчиков на заснеженную высоту 4330 метров над уровнем моря обеспечивали воины-разведчики альпийских подразделений разведывательного полка Десантно-штурмовых войск Казахстана. Группа

военных альпинистов успешно выполнила учебно-боевые задачи: овладела высотой в сложных погодных условиях, водрузила на вершину флаг Организации Договора о коллективной безопасности и продемонстрировала всем твердое намерение государств - членов ОДКБ сообща выполнять любые поставленные задачи в любых условиях обстановки и в любых условиях местности.