Четверг, 4 Октября 2018 12:13

АрмИнфо.Дни проведения мероприятий в рамках 17-го саммита стран Франкофонии могут быть объявлены в Армении нерабочими. Правительство Армении на заседании 4 октября одобрило поправки в законе "О праздниках и памятных днях", которые будут рассмотрены на внеочередном заседании Национального Собрания РА 5 октября.

Представляя проект поправок, вице-премьер Тигран Авинян отметил, что мероприятия в рамках Дней Франкофонии стартуют с 7 октября. В рамках саммита Армению посетят делегации более чем из 80 стран, около 40 из которых будут возглавлять главы государств и правительств. Не исключено, что одновременно в Ереван будут прибывать делегации из 4-5 стран. В этой связи, возникает необходимость для эффективной организации транспортного движения в столице Армении, и работы полицейских служб. По этой причине законом предлагается предоставить правительству право в исключительных ситуациях устанавливать нерабочие дни с их восполнением в другие дни. Как отметил Тигран Авинян, пик мероприятий придется на 11-12 октября.

Ранее сообщалось, что уже 7 октября пройдет 105-я сессия Постоянного совета Международной организации Франкофонии, 8-го и 9-го октября -

35-я сессия министров Международной организации, 11-го и 12-го октября - саммит глав МОФ в Спортивно-концертном комплексе им.

К.Демирчяна. Кульминацией Дней Франкофонии станет гала- концерт на Площади Республики