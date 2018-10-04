Четверг, 4 Октября 2018 12:12

АрмИнфо.На территории Армении с 7 по 9 ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, 5-6 октября в Взйоц Дзоре, Сюнике и Арцахе ожидается дождь. Юго-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду, 5 октября в отдельных регионах возможно усиление ветра до 15-10 метров в секунду. Температура воздуха с 5 по 6 октября понизится на 6-8 градусов, а в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцаха на 10-12 градусов.

В Ереване с 5 по 9 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +30 до +22 градусов тепла.