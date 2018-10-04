Четверг, 4 Октября 2018 12:09

АрмИнфо.Одной из четырех жертв крушения вертолета AS 350 B3, происшедшего накануне в Костромской области, стал заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, курировавший в надзорном ведомстве международно-правовые отношения.

Как сообщает "Ъ", в Генпрокуратуре подтвердили гибель генерала Карапетяна, но не смогли объяснить, как он попал на рейс.

Вертолет, по данным СКР, летел без разрешения. Он принадлежал комплексу "Heliport Москва". Оттуда вертолет накануне вечером вылетел в село Спасское. Однако, не долетев до него, вертолет рухнул в лес около деревни Вонышево. Все четыре человека, находившихся на борту, погибли. По предварительным данным, авария могла произойти из-за потери пилотом ориентации в темное время суток. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).