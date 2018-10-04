Четверг, 4 Октября 2018 12:07

АрмИнфо. Заявление депутата Армена Ашотяна о том, что 2 октября во время митинга были поломаны стекла, повреждены машины и произошли инциденты- не подтвердилось. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер предложил Ашотяну представить конкретные случаи, чтобы у полиции была возможность провести по ним расследование.

Отметим, что депутат от фракции РПА Армен Ашотян с трибуны парламента заявил о том, что в СМИ появилась информация о том, что в ходе митинга было осуществлено нападение на депутата фракции РПА Рузанну Аракелян. Ашотян также заметил, что 2 октября были повреждены многочисленные машины, и он требует заняться поиском авторов этого вандализма.

Отметим, что полиция Армении также отреагировала на это заявление Ашотяна. В заявлении, распространенном полицией, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "В полиции Армении собраны материалы в связи с информацией в СМИ о том, что на депутата от РПА Рузанну Аракелян 2 октября напали митингующие и не дали ей возможность зайти в парламент. Один из сотрудников полиции, провел беседу с Рузанной Аракелян, и последняя заявила, что в ее отношении не было применено насилие, просто произошла ссора с одной из женщин, участвующей в митинге. Аракелян заявила, что она оповестила об этом также депутата Армена Ашотяна".