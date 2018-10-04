Четверг, 4 Октября 2018 11:27

АрмИнфо. В Ереванском зоопарке закавказские бурые медведи загрызли самку.

Согласно сообщению пресс-службы зоопарка, поступившему в АрмИнфо, инцидент произошел в результате внутривидовой борьбы. "Это может произойти и в дикой природе, и в некоторых случаях в неволе, в зависимости, от сложившейся внутренней социальной иерархии, поведения животного, в преддверии сезона размножения или иных биологических факторов. Несмотря на то, что подобная борьба присуща крупным хищникам, но данное поведение, когда много лет содержащиеся в зоопарке бурые медведи напали на самку, в течение 6 месяцев находящуюся возле них, оказалось непредсказуемым, что привело к гибели слабого вида.

С учетом внезапности и быстрого развития ситуации, не удалось своевременно вмешаться в борьбу и предотвратить гибель животного.

"Это не единичный случай в зоопарках, где содержатся хищные животные. Руководство зоопарка проводит экспертизу в связи с инцидентом", - сообщили в зоопарке, при этом добавив, что сегодня на территории парка проживает 17 закавказских бурых медведей.