Четверг, 4 Октября 2018 10:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

4 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 38, 38/1, 40 на 14-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на ул. Аргутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 18 и собственные дома 16/1-20/4 на ул. Арама Хачатряна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24, 24/1-24/3 на ул. Вагаршяна; собственные дома 45-49 на ул. Сасунци Давида, собственные дома 1-46 на 4-ой улице Ареша, собственные дома 130-138 (четные) на ул. Мурацан, собственные дома 100-106 наул. Агюсагорцнери, собственные дома 72-123 на ул. Ростоми, жилой дом 21/1 на ул. Эребуни, подъезды 9-13 жилого дома 19 на ул. Хагаг Дон, собственный дом 6 и барак N 4 на ул. Еркатгци, жилой дом 32/1 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 13, 15, 70, 72 на переулке Тиграна Меца, жилой дом 1 на ул. Нар-Доса, жилые дома 2, 6 на ул. Заварян, жилые дома 10, 10А, 14 на ул. Арцаха, квартиры 14- 34 жилого дома 58 на ул. Гарегина Нжде, жилые дома 17, 19 на проходе Атоян, 1-ый переулок Дживани, жилые дома 24, 25, 26 ,27, 27/1, 28, 29 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 жилые дома 18, 18а на ул. Амиряна, жилые дома 11, 15 на пр. Маштоца, жилые дома 83-97 на ул. Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 27а, 29, 29а на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на

ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на ул. Туманяна, жилые дома 17, 19, 21 на ул. Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16, 20 на ул. Парпеци, жилые дома 52, 54 на ул. Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 26, 26а, 26б на ул. Абовяна, жилые дома 31, 33, 35 на ул. Налбандяна, жилые дома 21, 21а на пр. Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-13?00 собственные дома 153, 202, 203 на ул. Арменакяна, собственные дома 2, 8/8, 8/10, 10 на ул. Г.Овсепяна, здание

"Агентства по здравоохранению", поликлиника N 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)в общине Норк-Мараш;

11?00-15?00 ЗАО "Научный центр травматологии и ортопедии", собственные дома на улицах Норка 13, 17 и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), собственные дома, прилегающие к <Норки Айгинер>, здание Национальной Безопасности и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 13 на ул. Аветисяна, жилые дома 28, 29, 30 на ул. Хоренаци, детский сад N 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11?00-17?00 жилой дом 2/1 на ул. Грибоедова, жилые дома 19, 21 и собственные дома 44-72б на ул. Заряна, прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), школа N51, ООО "Прогресс-97", жилые дома 1-6а, 10а на 6-ой улице Лепсуса, собственные дома 1-26 на 1-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 76/2 на ул. Фанарджяна, ООО "Лианна-91", жилые дома 14, 14а, 14/1, 14/2, 16, 18 на ул. Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N79, детский сад N 140, собственные дома на улицах. Ованнисян 4, Мак-Варди 3, Попова 5, жилые дома 4/7а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 на ул. Ширака и прилегающие вспомогательные хозяйства, жилые дома 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 4, 5, 6 на ул. Аэрация и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18 на ул. Егише Тадевосян;

в Арагацотнском марзе:

11?00-15?00 квартал "Нарек", улицы Вани эроснер и Линча, частично улицы Прошяна, Тамазяна, Нарекаци в городе Аштарак;

в Котайкском марзе:

11?00-16?00 ООО "Шинформ";

11:00-17?00 село Нурнус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания Нурнуса, ООО "Арохч сунк", "Нор

шинутюн", "Фрутимекс-2" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14?00-14?00 квартал Цахкадзор, частично кварталы "Ворди Мехак" и "Ванатур", зона отдыха "Флеш-Тур", ООО "Г.Айрапетян" и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

10?00- 16?30 села Зар, Севаберд, частично село Балаовит, квартал "Багреван" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

11?00-14?00 села Нор Птгни, Верин Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

11?00-13?00 села Хачахбюр, Лусакунк, Торфаван, Ваневан, Гегакар; ООО 'Гога Седа", ЧП "Агро", ПВО, станции сотовых операторов "Виваселл

МТС", "Веон Армения" и "Юком", частично город Чамбарак и воинская часть;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 частично село Гоговит в Ашоцком регионе;

11?00-17?00 , села Пемзашен, Лернакерт, Туфашен, Айренац и Айкасар в

Артийском регионе;

в Лорийском марзе:

09?00-13?00 квартал "Санаин-Каяран" города Алаверди;

12?00-17?00 квартал "Сараарт" города Алаведи и частично село Санаин;

13?00-17?00 частично квартал "Энгелс" города Алаверди.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями,

Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.