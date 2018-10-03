Среда, 3 Октября 2018 20:46

АрмИнфо. Россия последовательно и твердо придерживается своих позиций и международных обязательств о невмешательстве во внутренние дела государств. Я как посол, конечно, внимательно наблюдаю за развитием событий, встречаюсь с представителями различных политических сил, пытаюсь разобраться в перипетиях армянской внутренней <кухни>. Такое мнение в интервью газете <Ноев Ковчег> выразил Чрезвычайный и Полномочный Послу Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

<Разумеется, я не безразличный наблюдатель и внимательно слежу за теми <импульсами>, которые посылает армянское руководство в отношении России, заявлениями, которые делаются в публичной сфере. Главный критерий здесь - сохранение стратегических союзнических отношений между Россией и Арменией, преемственность в подходе к развитию интеграционных процессов в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ>, - подчеркнул дипломат.

Копыркин подчеркнул важность того что диалог между странами идет на высшем уровне: <Это крайне важно для создания атмосферы доверия, обеспечения предсказуемости>.

Вместе с тем, как заметил Посол, <мы знаем, какой резонанс в обществе вызвала ситуация вокруг генерального секретаря ОДКБ Ю.Г. Хачатурова. Продолжаем внимательно следить за теми сигналами, которые подают армянские власти в отношении российского бизнеса, роль и значение которого в социально-гуманитарной жизни страны трудно переоценить>.

Отвечая на вопрос о приоритетных направлениях сотрудничества России и Армении, назначенный недавно глава дипмиссии России в Армении подчеркнул, что уже имеет достаточно полное представление об объеме и сферах российско-армянского сотрудничества, и считает довольно трудным однозначно выделить приоритетные направления. <Это и политическое, и экономическое взаимодействие, укрепление безопасности наших стран и всего региона. Ну и, конечно, культурно-гуманитарное. Мы все- таки находимся в едином социокультурном пространстве. В одной большой евразийской семье. Если бы мы сейчас начали перечислять все проекты и программы, описывать весь комплекс отношений двух стран, говорить о планах и перспективах, то не уложились бы, я думаю, и в целый номер вашей газеты, настолько близки наши государства и народы друг другу, тесны исторические связи>, - подчеркнул дипломат. . <Другое дело, - заметил Посол - что существует недостаточная информированность граждан Армении о нашей работе, проводимых совместно с Российским центром науки и культуры, Московским культурно-деловым центром <Дом Москвы>, многочисленными общественными организациями мероприятиях. И сейчас мы как раз над этим думаем. Планируем более активно работать в социальных сетях, интернет-пространстве, средствах массовой информации. Необходимо повышать качество выпускаемого <контента>.

Давая комментарий о своем высказывании по поводу наличия <дополнительных резервов> в отношениях между нашими странами, российский посол подчеркнул, что резервы есть всегда. <Ведь жизнь не стоит на месте. Общество динамично развивается, появляются новые сферы сотрудничества. Меняется мир. Все это, безусловно, заставляет нас адаптироваться к новым реалиям и условиям. Сама жизнь диктует, где нужно <добавить оборотов>. Очевидно, что сейчас востребована совместная работа по более эффективному использованию потенциала наших общих интеграционных структур. Необходимо, опираясь на достигнутые результаты, работать над дальнейшим взаимообогащением наших культур, вкладываться в образование. Вообще молодежи, связям по этой линии надо уделять самое пристальное внимание. Ведь от молодых зависит наше будущее>, - подчеркнул дипломат.