Среда, 3 Октября 2018 20:11

АрмИнфо. Америабанк и Голландский Банк Развития (FMO) подписали кредитный договор на 40 млн евро по финансированию проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергосбережения, и по содействию деятельности молодых предпринимателей и бизнесвумен. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Америабанка, в рамках этого договора кредит заемщикам будет выдаваться со сроком погашения в 5 лет.

"У Америабанка и FMO еще одно значительное достижение. Финансирование сферы возобновляемой энергетики поспособствует дальнейшему устойчивому развитию сектора экологически чистой энергетики, обеспечивая при этом эффективное использование предприятиями и населением энергоресурсов Армении", - подчеркнул руководитель Отдела корпоративных финансов Америабанка Ара Саргсян. Директор по инвестициям FMO Линда Брокхузен заявила: "Мы гордимся крепким и успешным сотрудничеством с Америабанком, которое носит продолжительный характер и способствует экономическому развитию Армении. Новые кредитные средства позволят Америабанку развиваться дальше и содействовать развитию сектора возобновляемой энергетики и созданию новых рабочих мест в компаниях, руководителями которых являются молодые предприниматели и бизневумен Армении".

Отметим, что сотрудничество между FMO и Америабанком началось еще в 2009г., и стартовый первый кредит был нацелен на финансирование МСБ и проектов в сфере возобновляемой энергетики Армении.

Напомним, что Голландский Банк Развития (The Netherlands Development Finance Company -FMO) - международный банк развития Нидерландов. FMO поддерживает устойчивый рост частного сектора путем инвестиций в амбициозные проекты и компании в развивающихся странах, твердо придерживаясь того мнения, что именно сильный частный сектор является основой социального и экономического развития. Уже более 45 лет благодаря финансированию FMO предприниматели успешно реализуют свои возможности, способствуя улучшению качества жизни людей. Для обеспечения наибольшего результата FMO фокусирует свои усилия на 3 секторах: финансовые учреждения, энергетика, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Обладая инвестиционным портфелем в размере 9.2 млрд. евро, охватывающим более чем 82 страны, FMO является одним из крупнейших двусторонних банков развития частного сектора в мире.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям. Активы банка составили 693.5 млрд драмов ($1.4 млрд, 1-ая позиция) с годовым ростом на 6,2%, кредитные вложения - 495.3 млрд драмов ($1.03 млрд, 1-ая позиция) с годовым ростом на 17,9%. В кредитном портфеле Банка на долю ссуд экономике приходится около 84% или 415.5 млрд драмов ($861.5 млн, 1-ая позиция) с годовым ростом на 13,3%. I полугодие 2018г Банк завершил с чистой прибылью в 5.9 млрд драмов ($12.3 млн, 1-ая позиция), обеспечив годовой рост на 77,4%. Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%.