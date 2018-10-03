Среда, 3 Октября 2018 20:09

АрмИнфо. Дания завершила процедуру ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA). Как сообщает посольство Армении в Дании, об этом говорится в вербальной ноте, направленной Данией руководству ЕС.

Отметим, что рамочное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября в Брюсселе. Парламент Армении в апреле 2018 года единогласно ратифицировал соглашение. Со стороны стран-членов ЕС его уже ратифицировали Латвия, Литва, Болгария, Польша и Эстония. С 1 июня текущего года началось временное применение рамочного соглашения.