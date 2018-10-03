Среда, 3 Октября 2018 19:28

АрмИнфо. Ворота в парк перед Национальным Собранием Армении открылись без согласия спикера парламента. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

<Ворота были открыты без договоренности со спикером парламента. Баблоян своего согласия на это не давал, не было достигнуто согласия и с главами, по крайней мере, трех других фракций>, - заявил Шармазанов.

Напомним, что распоряжением начальника Службы государственной охраны Армении ворота в парк Национального Собрания 3 октября открылись для граждан.

Ранее с подобным призывом к парламенту обратился премьер-министр Никол Пашинян после того, как распорядился открыть ворота своей резиденции на Баграмяна 26.