Среда, 3 Октября 2018 19:20

АрмИнфо. В своем вчерашнем решении, парламентские фракции вновь ошиблись. Об этом 3 октября в беседе с журналистами заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

"Сегодня Армен Ашотян намекнул, что мы вчера неправильно поняли друг друга. И раз уж стороны не могут до конца понять друг друга, то нет смысла вести переговоры, очевидно, что досрочные парламентские выборы являются общенациональным требованием, и их проведение в ближайшее время необходимо", - заявил премьер.

Что касается того, что вчера собравшиеся в поддержку Пашиняна люди на митинге не хотели, чтобы последний подавал в отставку, так как РПА может выдвинуть своего кандидата на пост премьера, он заявил: "Как вы помните, представители Республиканской партии не только выдвинули, но и избрали своего кандидата (имеется ввиду избрание Сержа Саргсяна на пост премьера, ред. ). И все мы знаем, что из этого вышло. Вчера я оповестил парламентские силы о сложившейся ситуации, и они заявили, что не станут выдвигать своего кандидата на этот пост. Но если они все же решат выдвинуть кого-то, то пусть попробуют", - отметил Пашинян.

При этом премьер отметил, что его сценарий в отношении отставки и досрочных выборов остается без изменений. Премьер также заявил, что до тех пор, пока досрочные выборы не состоялись, политический кризис в стране будет лишь усугубляться. "Есть два варианта решения проблемы

- либо мы с действующими парламентские фракциями взаимодействуем друг с другом и идем на досрочные выборы в атмосфере взаимопонимания, либо мы просто идем на парламентские выборы. Под сотрудничеством я подразумеваю совместные работы над избирательным кодексом и т.д. Мы хотим, чтобы ИК максимально соответствовал международным стандартам",

- отметил Пашинян.

Что касается того, что в ближайшее время в парламенте может не быть оппозиции, Пашинян заявил: "Согласно Конституции, хотя бы одна треть парламента должна состоять из оппозиции. Вторая политическая сила будет оппозицией. Я уверен, что люди сделают свой выбор и у нас будет соответствующий Конституции парламент", - подчеркнул премьер.

Касаясь того, подпишет ли президент Армен Саркисян скандальный закон о внесении изменений в закон о регламенте НС, премьер заявил: "Я не думаю, что президент Армении примет какое-то решение против воли своих граждан".

При этом он заверил, что в преддверии саммита Франкофонии не стоит принимать поспешных решений.

Что касается состава нового правительства, Пашинян заявил, что данный вопрос обсуждается, и партийная принадлежность в этом вопросе не будет, первоочередными будут профессиональные навыки.