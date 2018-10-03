Среда, 3 Октября 2018 18:58

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в США президент Армении Армен Саркисян посетил в Нью-Йоркском музее "Метрополитен" выставку под названием "Армения", посвященную армянскому культурному наследию и традициям.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян придал большое значение таким выставкам и выразил уверенность в том, что они будут продолжены, представляя армянскую многовековую историю и богатое культурное наследие в разных уголках мира.

Президент также встретился с председателем Фонда Карнеги в Нью-Йорке Варданом Григоряном. Саркисян высоко оценил научные, образовательные и гуманитарные программы, осуществляемые Фондом. На встрече обсуждалась возможность реализации совместных программ с Фондом Карнеги в Армении. Говоря о деятельности Фонда, Вардан Григорян сказал, что они готовы поддержать инициативы и идеи, которые будут способствовать прогрессу Армении.

Собеседники также обменялись мыслями об отношениях Армения-Диаспора.