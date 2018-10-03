Среда, 3 Октября 2018 18:52

АрмИнфо. Принятый 2 октября 2018 года закон о внесении изменений в конституционный закон о регламенте Национального Собрания преследует одну цель - обеспечил естественную работу парламента в случае форс-мажорных ситуаций. Об этом говорится в заявлении Республиканской партии Армении по сложившейся в республике ситуации.

В заявлении, в частности, говорится: "Все регулировки закона находятся в полном соответствии с Конституцией Армении и нацелены на обеспечение нормальной работы парламента во время всех заседаний, в том числе заседаний, на которых будут проходить выборы премьер-министра. Предлагаемые регулировки вполне понятны - заседания НС прерываются до тех пор, пока не создаются условия для их нормального проведения. Утверждения о неконституционности документа являются манипуляциями. Подобные законодательные акты действуют во многих странах.

Несмотря на конституционность документа и наличие во многих демократических странах аналогичных законов, РПА, тем не менее, по призыву премьера отложила его голосование во втором чтении накануне утром с тем, чтобы не торпедировать политические консультации. Несмотря на это, премьер Пашинян, нарушив все договоренности, внезапно заявил о проведении досрочных парламентских выборов в декабре текущего года. Именно по этой причине парламент созвал внеочередное заседание накануне поздно вечером и принял данный закон.

На это премьер Пашинян ответил блокадой здания НС своими сторонниками.

Что касается вчерашней встречи с премьером, то стало ясно, что решение о проведении досрочных парламентских выборов в декабре было обусловлено не принятием данного закона, а было принято задолго до этого. Свидетельством тому является тот факт, что наши предложения прекратить дальнейший процесс вступления в силу документа были отклонены им. Тем самым Пашинян пришел не на переговоры с политическими силами, а для того, чтобы представить им свои ультиматумы.

В сложившихся условиях фракция РПА не дала какого-либо согласия или обещания Пашиняну. Тем не менее, РПА считает, что должно быть реализовано положение программы правительства, созвучное с ранними обещаниями премьера, о проведении досрочных парламентских выборов после реформ избирательного законодательства, с предоставлением времени политическим силам для подготовки к электоральным процессам. А это предполагает проведение досрочных выборов в мае-июне 2019 года. А до этого считаем важнымь обеспечение естественного хода работы НС в соответствии с нормами разделения ветвей власти. Считаем неприемлемым какое-либо давление на парламент, в то же время, подчеркивая необходимость скорейшего разрешения сложившейся ситуации политическим путем", - говорится в заявлении РПА.