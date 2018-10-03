Среда, 3 Октября 2018 18:25

АрмИнфо. Компании, занимающиеся техническим осмотром автомобилей, перечислили 311,4млн драмов на депозитный счет Следственного комитета компаниями в счет возмещения причиненного ущерба.

Согласно информации СК, по случаям совершения очевидных злоупотреблений в производстве территориальных отделений следственного органа находятся 28 уголовных дел. По ним проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств, а также уточнения размеров нанесенного государству ущерба.

"По положению на 2 октября компаниями, занимающимся техническим осмотром автомобилей, на депозитный счет Следственного комитета перечислено 311,4млн драмов в счет частичного возмещения причиненного ущерба. Предварительное расследование по указанным делам продолжается", - говорится в сообщении ведомства.