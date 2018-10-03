Среда, 3 Октября 2018 18:25

АрмИнфо. Во время вчерашней встречи с представителями парламентских сил члены Республиканской партии и блока "Царукян" четко сказали, что в случае моей отставки с поста премьера они не выдвинут какого-либо кандидата на этот пост, а депутаты от АРФ "Дашнакцутюн" согласились с ними. Об этом с трибуны парламента РА заявил премьер-министра Никол Пашинян.

Он вновь сообщил, что на этой встрече заявил о четком намерении провести досрочные выборы в декабре текущего года. "Я также уточнил механизмы роспуска парламента - я подаю в отставку, они дважды не избирают премьера, и НС распускается силой закона",- объяснил Пашинян.

Он также подчеркнул нецелесообразность повторения майских событий этого года (затяжные митинги, прессинги на депутатов, ред.). При этом Пашинян "со скорбью констатировал, что череда политических сил, идущих на самоубийство в Армении, увеличивается".