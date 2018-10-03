Среда, 3 Октября 2018 18:25

АрмИнфо. Прокуратура Ширакской области Армении возбудила уголовное дело по факту очевидных злоупотреблений сотрудниками ахурянского территориального агентства социального содействия в процессе предоставления социальных пособий.

Согласно официальной информации, от жителей села Аревик, Ширак, Камо, Воскеат, Джаджураван и Карнут в отдел полиции Ахуряна поступили сигналы о том, что 3 сотрудников местного территориального отделения собеса, для выдачи полагающегося им пособия потребовали и получили незаконную плату.

Согласно добытым фактическим данным, как отмечается, вышеуказанные сотрудники в течение 2008-2014 гг. для выполнения своих должностных полномочий от 14 получателей пособий, для включения их в соответствующие списки потребовали и получили от них сумму в размере 5.082.000 драмов.

В областной прокуратуре возбуждено уголовное дело по признакам п.2, ч.4-й, ст. 3111, ч.1-й, ст 3121 и ч.2-й, ст. 3121 УК РА.