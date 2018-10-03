Среда, 3 Октября 2018 18:24

АрмИнфо. Если муссируемые разговоры о том, что депутат от Республиканской партии Мигран Погосян, выйдя вчера вечером из здания Национального Собрания, действительно использовал нецензурные выражения в адрес народа, собравшегося у НС, значит правоохранительные органы плохо выполнили мой приказ "уложить на асфальт" некоторых олигархов и их охранников, но ничего они быстро исправят свою ошибку. Об этом с трибуны парламента Армении пригрозил премьер-министр Никол Пашинян.

Он заметил, что накануне поздно вечером во время встречи с представителями парламентских сил члены РПА были сильно взволнованы форс-мажорной ситуацией. "Это и понятно, но я поспешил успокоить их, разрядить ситуацию шутками, улыбками. Но пусть никто не принимает наши улыбки и благовоспитанность за слабость. Видимо Мигран Погосян, присутствовавший на этой встрече, не понял, что происходит в кабинете спикера парламента и в стране в целом",- заявил Пашинян.

При этом он признался, что со временем ему становится все труднее сдерживать массы и заставлять людей проявлять толерантность к представителям РПА. "Я не хочу, чтобы сложилась такая ситуация, при которой Мигран Погосян просто не смог бы выходить на улицу, поскольку я не смогу сдержать массы",- отметил премьер, подчеркнув, что правоохранительные органы должны заняться этим вопросом. "По моим сведениям, по данному делу уже есть подвергнутые приводу",- добавил он.

В ответ на это депутат от РПА Армен Ашотян призвал премьера заняться и другим инцидентом - по нападению на депутата от партии АРФ "Дашнакцутюн" Рузанну Аракелян, когда она пыталась накануне вечером войти в здание НС и принять участие во внеочередном заседании. Он также призвал Пашиняна заняться вопросом повреждения машин депутатов, которые были припаркованы у здания НС.

Пашинян сообщил, что не знает о случившемся, хотя СМИ широко осветили инцидент, но пообещал, что правоохранители займутся и этими вопросами.