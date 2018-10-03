Среда, 3 Октября 2018 18:24

АрмИнфо. Армения никогда не даст согласия на членство в военно-стратегической организации, членом которой она является, пусть даже в качестве наблюдателя страны, которая обстреливает ее границы. Об этом 3 октября с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможном членстве Азербайджана в ОДКБ.

Он также в очередной раз напомнил, что решения в этой организации принимаются на основе консенсуса.

Ранее, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись возможного членства или получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ или ЕАЭС, подчеркнул, что Азербайджан не соответствует критериям уставных документов ОДКБ и Евразийского экономического союза(ЕАЭС), следовательно и речи нет о представлении ему статуса наблюдателя в этих структурах. "Что, касается возможного получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ или ЕАЭС, то хотел бы подчеркнуть, что на данный момент это просто не возможно, так как Баку не соответствует критериям, установленным уставными документами этих организации, следовательно, обсуждений по этому вопросу не было", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Армении.