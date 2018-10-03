Среда, 3 Октября 2018 18:23

АрмИнфо. Оперативной связи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока нет. Об этом 3 октября с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись встречи с Алиевым в Душанбе и достигнутых договоренностей.

При этом, он с удовлетворением констатировал, что ситуация на армяно-азербайджанской госгранице и по всему периметру линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск в последние дни намного стабильнее.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.