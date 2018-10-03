Среда, 3 Октября 2018 18:23

АрмИнфо. Внеочередные выборы в парламент Армении с гигантской вероятностью состоятся. Подобной точки зрения придерживается директор Института Кавказ Александр Искандарян.

По его словам, транзит власти не был завершен в апреле-мае текущего года, парламент оставался Республиканским по количеству мандатов. "Во всяком случае, новые силы смогли взять исполнительную власть, но не законодательную. Логично было бы предполагать, что это произойдет сравнительно скоро", - отметил политолог в своем видеообращении со страницы Института в Fаcebook, коснувшись вчерашних событий в Ереване.

Политолог убежден, что оттягивание этого процесса приведет как к потерям темпов, так политическим потерям для обеих сторон. Другое дело, по словам Искандаряна, что абсолютной уверенности в победе не было, она появилась после выборов в Ереванский Совет старейшин, во время правящая сила набрала 82 %. "Соответственно, новым властям нужно было довольно быстро проводить выборы, особенно если для этого есть электоральный ресурс. Когда есть политическая воля и электоральный ресурс, начинается то, очевидцами чего мы стали - Пашинян решил пойти на быстрые выборы",- отметил политолог, и в этом контексте добавил, что у Республиканской партии Армении наоборот практически нет никакого электорального ресурса.

Исходя из этого, по словам Искандаряна, у РПА обратная задача - тормозить процессы и дожить до того момента, когда рейтинг новых властей начнет падать, и тогда станет возможно занять хоть какое-то место в политической системе страны, что не в интересах действующих властей.

Он также считает, что досрочные процессы будут достигнуты посредством оказания давления на депутатов, как это было сделано в апреле текущего года, как это было сделано при отставке мэра Еревана Тарона Маргаряна. "Внеочередные выборы в парламент Армении с гигантской вероятностью состоятся и состоятся очень быстро. Те сроки, которые называет Пашинян они более или менее реалистичны, и так как видно, что постреволюционные настроения, эйфория продолжается, без труда подавляющее большинство в парламенте займет та сила, которую назовет Пашинян. Соответственно, нас ожидает довольно бурный период, выборы, после которых у нас будет парламент, в котором формально будет, но в действительности почти не будет оппозиции и она не сможет оказывать влияния на политические процессы в стране", - резюмировал эксперт.