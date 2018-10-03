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|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
|На осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта
|Во время встречи с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня
|Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды
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|Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра
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|Микаел Мелкумян: У ППА нет официального решения о том, что партия не станет два раза подряд выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг вопроса по роспуску парламента
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|Во всех дипломатических и консульских представительствах Армении за рубежом в связи с кончиной Шарля Азнавура открылись Книги Скорби
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|Разрабатывается дорожная карта по применению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС
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АрмИнфо. В сфере образования Казахстана создано Независимое национальное экспертное сообщество, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом заявил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций координатор Независимого национального экспертного сообщества Гани Бейсенбаев. «Сегодня общество ставит перед нами вопросы эффективности и результативности работы системы образования. Поэтому, имея практический опыт педагогической работы на всех этапах образовательной системы, высокий профессиональный уровень и огромное желание оказать помощь в обеспечении конкурентоспособности казахстанского образования на мировом рынке образовательных услуг, представители научно-педагогической общественности приняли решение о создании нового общественного института», - сказал он.
По мнению депутата Мажилиса Парламента РК Ирины Смирновой, внедряемые инновации должны прежде всего вытекать из образовательных потребностей общества. «Всё, что сегодня мы делаем в образовании, должно целенаправленно работать на развитие ребёнка, на его будущее. При реформировании образования не нужно просто переносить международный опыт на отечественную систему, а нужно адаптировать и использовать этот опыт в соответствии с нашими условиями и требованиями. Для того, чтобы знать образовательные потребности общества, необходимо проводить системную экспертно-аналитическую работу. Надеюсь, что ННЭС в сотрудничестве с МОН РК организует работу по внедрению инноваций в систему образования на более эффективном уровне», - отметила депутат Смирнова. В свою очередь руководитель медиаслужбы ННЭС Гульнара Абишева отметила, что согласно планам работы МОН РК на 2017- 2018 годы в систему образования были введены порядка 20 нововведений.
|Посол России в Армении: Важно, что диалог между нашими странами идет на высшем уровне
|Америабанк и FMO подписали кредитный договор на 40 млн евро
|Дания завершила процедуру ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
|Ворота в парк перед Национальным Собранием Армении открылись без согласия спикера парламента
|Никол Пашинян: В своем вчерашнем решении, парламентские фракции вновь ошиблись
|Президент Армении и председатель фонда "Кaрнеги" обсудили перспективы сотрудничествa
|РПА: закон о регламенте НС преследует цель обеспечить работу парламента в случае форс-мажорных ситуаций
|Компании, занимающиеся техническим осмотром автомобилей, перечислили 311,4млн драмов на депозитный счет СК в счет частичного возмещения причиненного ущерба
|Пашинян: Череда политических сил, идущих на самоубийство в Армении, увеличивается
|Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников собеса Ахуряна
|Пашинян с трибуны парламента вновь пригрозил олигархам
|Пашинян подчеркнул категоричность позиции Армении по вопросу членства Азербайджана в ОДКБ
|Пашинян: Оперативной связи с Ильхамом Алиевым пока нет
|Политолог: Внеочередные выборы в парламент Армении с гигантской вероятностью состоятся и состоятся очень быстро
|Губернатор Арагацотнской области Армении от партии АРФ Дашнакцутюн оставляет свой пост
|Генеральный прокурор Армении с международными экспертами обсудил вопросы внедрения правосудия переходного периода
|Посол Франции: Верим, что Армения примет саммит Франкофонии
|Вопросы армяно-грузинского многостороннего сотрудничества обсудили министр обороны Армении и посол Грузии
|Республиканская партия Армении настаивает: будем готовы к внеочередным парламентским выборам весной 2019 года
|Баку поднимет вопрос азербайджанских диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе, на ПА ОБСЕ
|Содокладчик по мониторингу ПАСЕ: Последние процессы в Армении показали низкий уровень общественного доверия к ним
|Губернаторы Армавирской и Гегаркуникской областей Армении подали в отставку
|Ворота Национального Собрания Армении открылись для граждан
|В Совбезе Армении подтвердили информацию о смерти отца Армена Григоряна
|До 31 октября в центрах продаж VivaCell-MTS мобильные устройства можно купить в рассрочку беспроцентно и без предоплаты
|ОБСЕ: Минские посредники поддерживают любые договоренности сторон, направленные на урегулирование карабахского конфликта
|На осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается обсуждение карабахского конфликта
|Во время встречи с Пашиняном какой-либо договоренности достигнуто не было, но переговоры, возможно, продолжатся сегодня
|Правительство Армении предпринимает еще один шаг на пути улучшения предпринимательской среды
|В ходе вчерашнего митинга в Ереване было госпитализировано 4 человека - у одного диагностировали остановку сердца
|Депутат: Аудиторская палата в Армении должна быть абсолютно независимой
|Партия "Свободные демократы" подтверждает свою безоговорочную поддержку позиции граждан Армении и премьер-министра
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Микаел Мелкумян: У ППА нет официального решения о том, что партия не станет два раза подряд выдвигать своего кандидата на должность премьера
|Партия "Наследие" выражает свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг вопроса по роспуску парламента
|Офис Омбудсмена Армении: Все вопросы должны решаться на основе верховенства закона
|В день похорон Шарля Азнавура в Арцахе будет объявлен траур
|Во всех дипломатических и консульских представительствах Армении за рубежом в связи с кончиной Шарля Азнавура открылись Книги Скорби
|Партия "Сасна црер" озабочена мягким отношением Пашиняна к "остаткам прошлого режима"
|Партия "Оринац еркир" подтверждает свою позицию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов
|В Ереване пройдут методические мероприятия для журналистов русскоязычных средств массовой информации Армении
|Президент Армении внимательно следит за ситуацией в стране
|Парламент Армении не смог обеспечить необходимый кворум для продолжения работы
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го октября
|Церемония прощания с Азнавуром пройдёт в Париже 5 октября
|Армения отмечает необходимость последовательной реализации армяно-американских программ в сфере обороны
|МИД Казахстана: страны ОДКБ продолжают консультации по замене генсека
|Разрабатывается дорожная карта по применению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС
|Президент Армении отправил в отставку шесть министров
|Никол Пашинян: Та политическая сила, которая будет против досрочных выборов, фактически объявит войну всему нашему народу
|Детонатором острого политического кризиса в Армении стали результаты выборов в Совет старейшин Еревана
|В кабинете спикера Национального Собрания продолжаются переговоры Никола Пашиняна с представителями парламентских фракций
|Никол Пашинян: Возможно досрочные выборы в парламент состоятся раньше 15 декабря
|Никол Пашинян обратился к людям, собравшимся рядом со зданием Национального Собрания
|Арарат Мирзоян: Сегодня в парламенте произошла попытка осуществить реванш
|Премьер-министр РА: Республиканская партия и содействующие ей политические силы предприняли попытку контрреволюции
|Пашинян: досрочные парламентские выборы в Армении будут проведены в конце ноября - начале декабря
|Парламент Армении "под шумок" принял скандальный законопроект
|Генпрокуратура РА: Возбуждено уголовное дело по факту нарушений в работе Комитета по управлению госимуществом
|Никол Пашинян освободил от занимаемой должности брата Сержа Саргсяна - Левона Cаркисяна
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