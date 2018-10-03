Среда, 3 Октября 2018 17:25

АрмИнфо. Директор Армянского института международных вопросов и безопасности Степан Сафарян в интервью АрмИнфо комментирует последние внутриполитические события в Армении. Прогнозирует возможные последствия принятого вечером 2 октября законопроекта "О внесении дополнения в закон о регламенте НС" для различных политических сил страны. А также возможные внутриполитические расклады в преддверие внеочередных выборов в Национальное собрание республики.

Охарактеризуйте вчерашние действия парламентариев от РПА, ПА и АРФД. Что это было, попытка ухватиться за соломинку или же в их действиях лежит более фундаментальная мотивация?

На мой взгляд, посредством законопроекта "О внесении дополнения в закон о регламенте НС" вышеупомянутые три силы попытались просто перекрыть дорогу Николу Пашиняну в направлении внеочередных выборов. Учитывая, что Пашинян и его команда намерены добиваться реализации народного волеизъявления в виде внеочередных выборов в Национальное Собрание посредством политического давления на депутатов, в том числе посредством угрозы парализовать работу парламента, эти самые депутаты и приняли данный законопроект. Цель – добиться ситуации в которой неспособность избрать премьера будет адресована не парламенту, а создавшейся вокруг парламента ситуации. Ситуации, в которой обсуждение данного вопроса будет откладываться до тех пор, пока не будет убрано препятствие в виде окружившего здание НС митингующего и протестующего народа.

Собственно, все эти силы оказались загнаны в угол после подведения итогов выборов в Совет старейшин Еревана. Баланс сил после этого был очевидным образом довольно сильно изменен. Именно поддержка 81% народа позволила Николу Пашиняну с уверенностью ускорить процесс организации и сроки проведения внеочередных парламентских выборов. Нужно особо подчеркнуть, что на фоне мизерных процентов, собранных партией Гагика Царукяна и вообще оставшейся за бортом ереванских выборов АРФД, немедленно выросло число политических сил, стремящихся принять участие во внеочередных выборах и побороться за “освободившиеся” места в парламенте. Таким образом, все еще парламентариям нужно было что-то делать, что и выразилось в тайном принятии законопроекта "О внесении дополнения в закон о регламенте НС".

Да, но таким образом, все эти силы, вполне возможно, лишились даже последних, мизерных шансов на попадание в парламент будущего созыва. В чем логика?

Мне кажется, что логику событий сегодня определяют все же не эти силы, а премьер-министр Никол Пашинян. Уже сегодня мы видим, что в результате парламентского сговора министры от ПА и АРФД под свист и улюлюканье народа, подвергаясь унижениям, были изгнаны из правительства, а сами партии из коалиции. Это действительно означает, что в предстоящих, внеочередных выборах, которые, так или иначе, но пройдут, эти силы могут принять участие в условиях окончательной утери рейтинга, собственного неприятия обществом, отсутствия последних административных ресурсов. А это действительно подвергает их парламентские перспективы, скажем так, мощным рискам. Однако, шанс сохранить хоть какое-то лицо у них все еще есть. И этот шанс им публично дал никто иной как Никол Пашинян, заявив, что “процветающие” и дашнакцаканы объявили ему о нежелании выставлять собственного кандидата в премьеры в случае и после его отставки. Он также себя подстраховал, причем довольно оригинально, заявив, что мог понять их и превратно. Таким образом, выбросив их министров из правительства на улицу, он дает ПА и АРФД шанс оказать содействие в вопросе роспуска парламента. Альтернатива – окончательно встать на путь контрреволюции, разделив эту непочетную миссию с остатками республиканцев. Думаю, что иной альтернативы у этих партий сегодня просто нет. И своими заявлениями он заставил их либо подтвердить собственное согласие на отказ выставлять кандидатуру, либо опровергнуть его слова. И уклониться от подобного заявления они просто не могут.

Да, но и в том, и в другом случае их политические перспективы выглядят весьма печально. Что им мешает в этом свете, все-таки пойти ва-банк и выдвинуть собственного кандидата в премьеры?

Абсолютная бесперспективность подобного сценария. В случае если ПА и АРФД открыто выступят с РПА против народа, события, произошедшие у стен парламента 2 октября, покажутся им, мягко говоря, цветочками. Выбрав премьера за закрытыми дверьми, без прямой трансляции, РПА, АРФД и ПА покроют себя большим позором чем сегодня, хотя это очень трудно представить. Общественная волна достигла дверей Национального Собрания и собрал эту волну Пашинян буквально в течение получаса. В условиях наличия у дверей в парламент десятков тысяч противников прежней власти, условиях небывалого давления на депутатов, мне очень трудно представить сколько из них осмелятся вообще прийти в зал заседаний. Говорить же о последствиях такого голосования для них лично мне вообще не хочется. Сущность нынешнего состояния той же ПА наглядно и прекрасно продемонстрировал публичный переход назначенного этой силой вице-премьера Мгера Григоряна на сторону народа. Поэтому “процветающие” и их республиканско-дашнакцаканские друзья уже проиграли подчистую не только эту, но и следующую партию. Если они, конечно, осмелятся ее начать.

Из парламента звучат мнения, что они, в принципе, де не против внеочередных выборов, они против приблизившихся сроков. Вы не считаете, что после вчерашнего политического самоубийства РПА, ПА и АРФД лишились шансов вообще занять хоть какие-то места в парламенте даже если внеочередные выборы пройдут в мае?

Я в этом более чем убежден. Сегодня ПА и АРФД оставлено два пути. Либо после своего фактического самоуничтожения по причине собственной неадекватности вновь заявить о поддержке революции, за что им, понятно, уже ничего не светит: кресла в правительстве, областных администрациях и т.д. Либо пойти по пути ускоренного самоуничтожения, примкнув к остаткам РПА. Роскоши сохранять нейтральность Пашинян им не оставил. При этом, до сего дня новая власть относилась к представителям старой власти довольно мягко, по политическим соображениям часто закрывая глаза на их прошлые преступления. И Пашинян вполне может не делать это в дальнейшем, особенно учитывая отсутствие опубликованного списка коррупционеров. И судебные дела могут вполне распространиться на всю протяженность бывшей пирамиды власти, снизу доверху. И все законные основания для подобных процессов, убежден, у Пашиняна есть. Таким образом, под судебным следствием может оказаться вся верхушка РПА, включая ее депутатов, так рьяно борющихся за соблюдение Конституции. Именно засидевшимся в НС республиканцам принадлежит энная часть национального богатства Армении. И мы все знаем, как оно к ним попало. В этом смысле заложниками собственных преступлений и проступков являются отнюдь не только республиканцы и вспомнить об этих преступлениях Никол Пашинян может в любой момент. Благо или к сожалению для этого в его арсенале есть все необходимые средства.

Да, но рискует и сам Пашинян. К примеру, соглашаясь уйти в отставку, полагаясь на слово всех этих, как Вы сказали, утерявших чувство реальности, людей…

Риски есть всегда и везде. И, на первый взгляд, Пашинян действительно вступил сегодня на путь чрезмерно сопряженный с подобными рисками. Кстати, при любом сценарии. В этом свете, очень важно, что премьер-министр оставляет всем этим людям возможность компромиссного решения не на тех условиях, которые они пытаются выторговать, а на тех условиях, которые он пока еще им предлагает. На мой взгляд, все последние действия Пашиняна достаточно выверены и правильны. Чего стоит одна лишь его готовность разрешить, инициированный “партнерами по коалиции” и республиканцами, политический кризис исключительно посредством политического консенсуса. И это, имея в арсенале беспрецедентную для Армении народную поддержку и целый кейс с преступлениями, совершенными всеми этими утерявшими чувство реальности, но не страха людьми.