Среда, 3 Октября 2018 17:20

АрмИнфо. Губернатор Арагацотнской области Армении от партии АРФ Дашнакцутюн Ашот Симонян оставляет свой пост. Об этом он написал на своей странице социальной сети Фейсбук.

"В связи с последними внутриполитическими процессами и, принимая за основу заявления АРФД от 2 октября 2018 года об отзыве своих представителей из правительства РА, оставляю свою должность губернатора Арагацотнской области", - написал Симонян.

По его словам, год, несомненно, недостаточный срок для реализации проектов, которые могли бы содействовать развитию региона и повышению уровня жизни населения. "Тем не менее, своей ежедневной и последовательной работой пытался воплотить в жизнь видение, которое для меня легло в основу будущего развития области и страны в целом. Думаю, что работа мне удалась", - отметил он.

Ранее АрмИнфо сообщало, что сегодня подали в отставку губернаторы Армавира Гагик Мириджанян (получивший должность по квоте ППА) и Гегаркуника - Ишхан Сагателян (АРФД).

Напомним, что накануне вечером премьер-министр Никол Пашинян во время митинга у парламента подписал указы об отставке министров от партий АРФ "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения", которые поддержали поправки против проведения внеочередных парламентских выборов. Как заявил премьер, та же участь ждет и губернаторов - представителей этих партий. Вопрос об их отставке, как указал Пашинян, будет включен в повестку дня предстоящего заседания правительства.