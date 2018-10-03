Среда, 3 Октября 2018 16:51

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 3-го октября принял представителей Международного центра правосудия переходного периода и фондов Открытого общества и Инициативы юстиции. В ходе встречи обсуждались вопросы борьбы с коррупцией, возврата активов, вывезенных из страны, правосудия переходного периода и перспективы сотрудничества в этой сфере.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, Артур Давтян представил беспрецедентные успехи в сфере борьбы с коррупцией в Армении, отметив готовность общества по предоставлению информации и сотрудничества в этом вопросе.

По словам Давтяна, в Армении проведены важнейшие институциональные реформы, направленные против незаконного обогащения, декларирования имущества и внедрения института информаторов. Однако важным вызовом для повышения эффективности борьбы с коррупцией является обеспечение возмещения нанесенного государству ущерба и возврата активов, вывезенных из страны, что часто требует нестандартных подходов. Как указал Генпрокурор, принципиальным для армянской стороны является подход, который обеспечит соблюдение прав человека и не нарушит международные обязательства, взятые на себя Арменией, а применяемый инструментарий не будет вызывать сомнений в контексте его правомерности. По его словам, в этом аспекте важно усвоить международный опыт по осуществлению правосудия переходного периода.

Эксперты из Международного центра правосудия переходного периода и фондов Открытого общества и Инициативы юстиции, в свою очередь, представили удачный опыт по этим вопросам в ряде стран, отметив при этом и возможные риски. Они выразили готовность оказать экспертную помощь. По обсуждаемым вопросам собеседники пришли к определенным договоренностям.

Напомним, что, 17 августа, выступая на пятничном митинге, посвященном 100 дням своего премьерства, Никол Пашинян заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия. <Органы переходного правосудия могут быть нам нужны потому, что в нашем законодательстве есть множество проблем", - заявил он, добавив, что многие страны прошли по этому пути, и международное сообщество приветствует эту практику. Пашинян заявил также, что сегодня множество международных организаций и государств-партнеров выражают готовность содействовать Армении в выявлении и замораживании счетов высокопоставленных чиновников в других государствах и оффшорных зонах, и возвращении их в Армению. <Все награбленное у народа будет возвращено до последней копейки>, - подчеркнул премьер-министр. "Чрезвычайных судов не будет, а переходное правосудие не будет противоречить Конституции Армении, конвенциям, обязательствам, взятым Арменией на себя согласно международным договорам. Все это будет законным. Суды никто распускать не будет, не появится и суд судов, не будет нарушена Конституция>, - комментируя слова премьера, заявил министр юстиции Артак Зейналян.